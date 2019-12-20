中職／丘昌榮接兄弟教頭扛戰績 鄭凱文有望回先發

丘昌榮新球季接下中職中信兄弟隊一軍總教練職務，他直言「開弓沒有回頭箭」，扛起一軍戰績責任；丘昌榮說目前已經與部分球員通過電話，新球季投手定位，鄭凱文可能移往先發。

中職中信兄弟隊新球季由本土教練丘昌榮任一軍總教練，丘昌榮表示，過程中有跟球團討論過很多次，「球團需要我，我也相信自己可以勝任」，轉換身分丘昌榮明白責任更重，也表示一軍戰績為導向，會盡力負起責任，至於新球員培養、傷兵等狀況，就交給二軍和農場。

丘昌榮感謝球團給機會，過去看著洋教頭指揮調度，也從中學到很多，過去史耐德執教，重視野手要有多個守備位置，讓調度上更靈活，伯納在投手訓練較專精，「我們會把這些優點慢慢融入」。

今年中職一軍4支球隊同時換總教練，丘昌榮表示，「4隊的本質沒有改變，球員還是一樣的」，洪一中改掌富邦悍將兵符，他場上調度靈活、應變能力好，至於曾豪駒接任Lamigo桃猿隊總教練、林岳平任統一獅隊代理總教練，都是新的開始，「從熱身賽開始，情蒐也會跟著啟動」。

丘昌榮表示，目前已經跟部分球員通過電話，討論新球季的定位，野手方面，球隊打線平均年齡偏年輕，中心棒次如何與林智勝、周思齊等經驗豐富的球員搭配，會是關鍵。

至於投手部分，目前規劃中的本土先發投手有5至6人，其中變化較大的調整為蔡齊哲移往長中繼、鄭凱文規劃回到先發；今年球季各隊可以註冊4名洋將，丘昌榮也透露，4名洋將應該都會是先發投手，至於球員最後定位，還要看春訓狀況再調整。