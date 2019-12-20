影／中信兄弟新規劃出爐 彭政閔擔任副領隊兼農場主管

相關新聞
中職／接下新職 彭政閔：還要時間讓自己更進步2019-12-20 15:25
中職／與陳金鋒聊過副領隊職務 彭政閔：可能被討厭2019-12-20 17:32
中職／鄭凱文兩年沒先發 離開牛棚再扛重責2019-12-20 17:25
中職／兄弟教練團有優勢 丘昌榮盼與球員彼此了解2019-12-20 16:45
中職／丘昌榮調整本土投手陣容 鄭凱文有機會進入先發2019-12-20 16:24
中職／林威助定二軍目標 先給即戰力球員壓力2019-12-20 15:26
中職／兄弟本土教練接替 劉志威：現階段可以全面接手2019-12-20 15:11
棒球／王貞治看12強：台灣棒球越來越強2019-12-20 14:01
棒球／彭誠浩獲旭日小綬章 想起王貞治風範感動落淚2019-12-20 13:13
中職／戴云真退伍加盟 悍將今年10新秀全到位2019-12-19 20:09
6搶1／中職、棒協有必要重談協議 林華韋：應是一家人2019-12-19 19:29
中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選2019-12-19 07:00
日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打2019-12-19 07:00
棒球／郭泓志、朱立人當一日講師 小球員問不停2019-12-19 00:13
棒球／郭泓志：當教練比單純當球員還辛苦2019-12-18 23:03
少棒／建立內角球武器 郭泓志：只能靠苦練2019-12-18 19:32
少棒／外號不死鳥 郭泓志：受傷就想辦法回來2019-12-18 18:30
MLB CUP／龜山國小二連霸 郭泓志、朱立人到校指導2019-12-18 18:08
中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬2019-12-18 07:00
日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員2019-12-17 07:00
冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜2019-12-16 07:00
中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰2019-12-11 07:00
中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首2019-12-11 07:00
日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點2019-12-10 07:00
日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應2019-12-09 07:00
中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？2019-12-09 07:00
日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多2019-12-05 07:00
中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗2019-12-04 07:00
日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙2019-12-03 07:00
中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同2019-12-02 07:00
日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷2019-12-02 07:00
中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間2019-11-29 07:00
中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實2019-11-27 07:00
日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝2019-11-26 07:00
中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？2019-11-26 07:00
日職／陳偉殷還在陣中時 中日龍曾強到極點2019-11-25 07:00
日職／走下FA必勝神壇 巨人軍金字招牌不再2019-11-21 07:00
投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂2019-11-14 09:28
台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審2019-07-18 14:05
熱門文章
NBA／詹姆斯大三元無用 湖人不敵公鹿吞連敗2019-12-20 11:56
MLB／曹錦輝具卓越大物天賦？網：被台灣耽誤2019-12-20 11:35
拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！2019-12-20 07:00
NBA／老鷹連敗釀內部風暴 美媒惋惜舊將林書豪2019-12-20 12:04
NBA／2020名人堂候選 布萊恩、鄧肯4人領銜2019-12-20 09:16
MiLB／12強表現受肯定 胡智為小聯盟約簽教士2019-12-20 08:20
邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌2019-12-20 07:00
NBA／三兄弟聚首 安戴托昆波有感而發2019-12-20 15:09
NBA／衛少砍火箭生涯新高 哈登挺身逆轉快艇2019-12-20 14:33
NBA／狀元熱門只打三場決定離校 分析師：不影響身價2019-12-20 10:49
中職／彭政閔職務揭曉 兄弟副領隊兼農場主管2019-12-20 15:00
NBA／與詹皇當隊友 戴維斯：他是多出色的領袖2019-12-20 08:57
MLB／大谷翔平返日 明年球季後薪資仲裁受矚目2019-12-20 09:38
NBA／憶昔到場看柯瑞大學比賽 詹皇：知道他非常特別2019-12-20 10:08
NBA／最喜歡的隊友名單 韋德點名這四人2019-12-20 13:19
NBA／丁威迪生涯新高41分無用 馬刺主場成功破網2019-12-20 12:25
NBA／對手抓己方延誤比賽 格林斥偷雞摸狗歪風2019-12-20 12:31
NBA／訂做西裝造型驚豔 亞當斯笑稱再穿應是參加葬禮2019-12-20 09:32
MLB／一年900萬美元簽德黑蘭 天使補先發大洞2019-12-20 08:00
NBA／唐西奇恢復神速開始練投 將隨獨行俠赴客場之旅2019-12-20 10:30
MLB／披上老虎球衣 江少慶還要再拚2019-12-20 00:12
大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車2019-12-20 07:00
NBA／米契爾、楊恩飆分別苗頭 爵士力擒老鷹收4連勝2019-12-20 11:42
NBA／賽前摸喬丹祈求好運 前公牛球員分享過往趣事2019-12-20 10:55
棒球／王貞治看12強：台灣棒球越來越強2019-12-20 14:01
中職／戴云真退伍加盟 悍將今年10新秀全到位2019-12-19 20:09
NBA／三劍客飆82分 綠衫軍退獨行俠2019-12-20 00:00
6搶1／中職、棒協有必要重談協議 林華韋：應是一家人2019-12-19 19:29
中職／丘昌榮調整本土投手陣容 鄭凱文有機會進入先發2019-12-20 16:24
NBA／火箭克快艇再引新仇舊恨 瑞佛斯談對手妙語如珠2019-12-20 16:26
精英獎／U18冠軍入圍未獲獎 余謙忘詞鬆口氣2019-12-19 18:02
中職／林威助定二軍目標 先給即戰力球員壓力2019-12-20 15:26
中職／兄弟本土教練接替 劉志威：現階段可以全面接手2019-12-20 15:11
SBL／新外援基恩力挺 裕隆隊避免連敗2019-12-19 22:32
網球／仍是球迷最愛 費德勒連17年獲最受歡迎獎2019-12-20 10:17
中職／接下新職 彭政閔：還要時間讓自己更進步2019-12-20 15:25
精英獎／畢生獻給棒球 林華韋獲終身成就獎2019-12-19 23:58
NBA／憶年輕頭髮茂密 詹姆斯：現在真是見鬼了2019-12-20 16:33
MLB／古巴飛彈降薪引多隊提交易 大都會可望薪資解套2019-12-20 16:01
NBA／今日戰績表 分區顛峰對決公鹿字母哥率隊主場宰湖人2019-12-20 14:19
留言