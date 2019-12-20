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影／中信兄弟新規劃出爐 彭政閔擔任副領隊兼農場主管

2019-12-20 17:30攝影中心 記者余承翰／台北即時報導

中信兄弟公布新的教練團規劃，「恰恰」彭政閔將擔任副領隊兼農場主管，「紅龜」陳江和擔任首席教練，二軍總教練則由林威助續任，原首席教練丘昌榮接任總教練，並請日籍客座教練藤田學擔任農場副主管。

中信兄弟公布球隊新的教練團規劃，陳江和將擔任首席教練。記者余承翰／攝影
中信兄弟公布球隊新的教練團規劃，陳江和將擔任首席教練。記者余承翰／攝影
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中信兄弟公布球隊新的教練團規劃，丘昌榮為新任總教練。記者余承翰／攝影
中信兄弟公布球隊新的教練團規劃，丘昌榮為新任總教練。記者余承翰／攝影
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中信兄弟公布球隊新的教練團規劃，「恰恰」彭政閔（右）將擔任副領隊兼農場主管，並請...
中信兄弟公布球隊新的教練團規劃，「恰恰」彭政閔（右）將擔任副領隊兼農場主管，並請日籍客座教練藤田學（左）擔任農場副主管。記者余承翰／攝影
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中信兄弟公布新的教練團規劃，左起為領隊劉志威、農場副主管藤田學、副領隊兼農場主管...
中信兄弟公布新的教練團規劃，左起為領隊劉志威、農場副主管藤田學、副領隊兼農場主管彭政閔、總教練丘昌榮、首席教練陳江和、二軍總教練林威助。記者余承翰／攝影
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中信兄弟公布球隊新的教練團規劃，林威助續任二軍總教練。記者余承翰／攝影
中信兄弟公布球隊新的教練團規劃，林威助續任二軍總教練。記者余承翰／攝影
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中信兄弟公布球隊新的教練團規劃，「恰恰」彭政閔將擔任副領隊兼農場主管，並請日籍客...
中信兄弟公布球隊新的教練團規劃，「恰恰」彭政閔將擔任副領隊兼農場主管，並請日籍客座教練藤田學（左）擔任農場副主管。記者余承翰／攝影
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陳江和丘昌榮彭政閔

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