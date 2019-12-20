中職／鄭凱文兩年沒先發 離開牛棚再扛重責

鄭凱文。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟隊新任總教練丘昌榮戰力新規劃，讓近兩季的主力牛棚鄭凱文重回先發陣容，他在返台加入中職前兩年都以先發為主，再扛重責問題不大。

鄭凱文在日職期間，先發、後援都投過，2009年在阪神隊出賽13場、3場先發，2011年也有兩場先發紀錄，2013年轉戰橫濱隊，6場出賽、5次先發。

2014年加入中信兄弟，鄭凱文中職第1個球季皆以先發為主，投22場、152.2局、戰績11勝3敗，隔年仍是先發主力，16場出賽、投103局、戰績10勝4敗，兩季固定先發的戰績都不差。

2016、17年鄭凱文都是先發、後援兩邊跑，替球隊吃了不少局數，2018年開始，專心轉進牛棚，去年後援投56場，今年出賽65場皆為後援。

鄭凱文今年戰績11勝3敗14中繼2救援成功，是中職史上首位單季10勝10中繼（以上）的後援投手，後援勝投場數也追平隊友官大元在2012年締造的紀錄。

丘昌榮希望本土先發輪值能找出5到6人，目前唯一點名鄭凱文；他上一次先發，是2017年8月4日對戰Lamigo桃猿隊，投3.2局、失9分、承擔敗投。

其餘投手定位，丘昌榮雖有藍圖，也跟部分投手談過，但仍要看明年春訓狀況後，才能做出新球季的調整決定。