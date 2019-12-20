棒球／王貞治看12強：台灣棒球越來越強

亞洲棒球總會會長彭誠浩投身棒球的成績，獲得日本政府頒贈「旭日小綬章」肯定，在台日球壇備受尊敬的傳奇球星王貞治也特地來台觀禮，致詞時提及今年世界棒球12強中華隊的表現，可以看出台灣棒球越來越強，期待台日兩國能在2021年世界棒球經典賽中交手。

彭誠浩是首位以非運動員的身份推動棒球運動的受勳者，王貞治表示：「彭會長長年為了棒球貢獻，甚至投入自己的資產，如果沒有這樣具有領導能力的人，不管是在那個國家都一樣，棒球是不會往前走的。」

王貞治與彭誠浩相識已有四十年交情，看到他獲得勳章肯定，王貞治說：「我個人感到非常高興，他是個純粹的人，喜歡棒球，對棒球有無比的熱情，能夠把整個生命都奉獻上去，真的非常了不起。」

彭誠浩家人、好友以及台灣體育界人士都到場觀禮，王貞治也特別點出，通常在日本獲頒這樣的獎章，與其恭喜本人，不如要恭喜勞苦功高的夫人，特別向彭夫人說「您辛苦了，也恭喜您。」並請彭會長多加保重，繼續為棒球貢獻。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰授勳時也回顧台灣棒球發展史，從1897年日本人引進棒球，1919年正式有台灣人打棒球的紀錄，至今剛好百年，台灣電影「KANO」也曾敘述台日棒球員的合作。