棒球／彭誠浩獲旭日小綬章 想起王貞治風範感動落淚

亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會副會長彭誠浩獲日本政府頒發「旭日小綬章」，是世界棒球界第二人、台灣第一人，「世界全壘打王」王貞治也特地出席授勳儀式，彭誠浩想起兩人初次見面的場景，也是自己投入為棒球貢獻的起點，忍不住感動落淚。

旭日章頒發對象為「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績內容」，棒球界過去僅有道奇隊傳奇教頭拉索達（Tommy Lasorda）曾獲得此勳章，彭誠浩為第二人，今天由日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰代表授勳。

彭誠浩表示，台灣棒球歷史起源於日本的引進，雙方一直有著悠久而緊密的關係，本人自1998年擔任中華棒協理事長開始，就與日本棒壇全面互動、合作，也感謝日本球界不吝指教，2013年更在日本棒協支持下獲選為亞洲棒球總會會長，彼此攜手為棒球努力。

授勳儀式於陽明山的代表官邸舉行，與彭誠浩母校文化大學相距不遠，彭誠浩想起過去學生時代熱愛棒球，畢業後也持續為棒球貢獻，38歲時彭誠浩接任台北市棒委會主委，與時任巨人隊總教練王貞治會面，感受到這位偉大選手的風範，就此希望默默讓台灣棒球更好。

彭誠浩當時名聲尚不顯著，只遞了一張名片，王貞治就特別清空一間記者室與他見面，一聊就是20分鐘，彭誠浩表示：「真的非常感謝，讓我感動，沒有忘掉台灣，今天得到這個獎，對我來說是完成王貞治先生、日本棒球協會山本英一郎對我的期待。」