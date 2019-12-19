6搶1／中職、棒協有必要重談協議 林華韋：應是一家人

棒協副理事長的林華韋。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華職棒、中華棒協針對明年6搶1資格賽的主辦權再次槓上，擔任棒協副理事長的林華韋今天出席精英獎頒獎典禮獲頒終身成就獎，談起兩方的爭議，他直言：「棒球的發展不能糾結在這些小事上。」

中職、棒協在12強賽攜手合作，由中職取得組、訓及參賽的權利，棒協則維持有舉辦比賽的權利，但針對明年6搶1資格賽，中職日前公布與棒協、體育署簽訂的三方合作協議書，把機密文件公開，主張未來一級國際賽事的組、訓、賽都由中職主導，中職、棒協僵持不下。

對此林華韋指出，辦比賽還是要按照規則走，簽的協議書也是要對等，「但現在權利、義務是不對等的，簽協議書的人也有責任共同保密。」林華韋認為，這份協議書內容太鬆散，有重新談的必要。

如何解決雙方的爭議，林華韋表示，還是要回歸規則，依據國體法第21條第2項及第23條第1項規定之「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」，國家隊的組訓賽，都由單項協會負責。

林華韋點出，中職非單項協會，是商業團體， 「全世界只有職棒回饋業餘，沒有職棒跟業餘拿錢。」他也提到，為了國內棒球，中職、棒協應該是一家人，「不該走到這個地步。」

即使棒協屢挨罵，林華韋立場仍堅定，中華棒協也在今年能獲世界棒壘球總會頒發「最佳協會」肯定，因此他提到，外界不該受輿論誤導，「就算12強賽棒協賺了一些錢，也不是進個人口袋，都是回歸到棒協發展之用。」