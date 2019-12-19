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精英獎／U18冠軍入圍未獲獎 余謙忘詞鬆口氣

2019-12-19 18:02聯合報 記者葉姵妤／台北即時報導

余謙入圍精英獎最佳新秀運動員獎。記者葉姵妤／攝影
余謙入圍精英獎最佳新秀運動員獎。記者葉姵妤／攝影
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中華隊今年在國際棒壇打出風光成績，包括在U12、U18世界盃奪冠，其U18世界盃中華代表隊奪下隊史第3冠，入圍2019年體育運動精英獎最佳運動團隊傑出獎，大會MVP余謙則入圍最佳新秀運動員肯定，但雙雙「摃龜」。

中華青棒隊今年赴南韓參與U18世界盃，在冠軍戰以2：1擊敗挑戰連霸的美國隊，替台灣抱回暌違9年的冠軍，讓國內青棒攀上世界頂端，團隊的精彩表現入圍最佳運動團隊獎，但最終獎項由2019世界射箭錦標賽女子代表隊拿下。

團隊能入圍精英獎，余謙坦言沒想過。而他個人在U18冠軍戰先發抗美，以6.2局無失分好投奪勝、抱走MVP，入圍最佳新秀運動員獎，但獎項最後頒給已拿下明年奧運門票的泳將王冠閎，余謙倒是鬆了一口氣。

「原本被通知要上台，會緊張，要先準備好要講什麼。」余謙也坦言，頒獎時自己也緊張到「心跳來跳去」，把原本準備好的感言都忘了，他笑說：「後來不是我，好險。」

余謙今年從台東體中畢業，這次精英獎另一名最佳新秀運動員的入圍者、今年世界青少年柔道錦標賽哈薩克阿拉木圖金牌林崇佑，是同樣來自東體的學弟，拿下最佳女運動員獎的郭婞郭婞純則是他東體的學姐。

余謙今年雖未投入中職選秀，但從加入中華隊集訓起，表現大躍進，在U18的表現投出口碑，他也把目標放眼旅外發展，他說，現階段要先把自己練得更強壯，還笑稱今年挑戰新秀運動員失利，未來放眼最佳男運動員獎。

余謙中華隊中職

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