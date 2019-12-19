日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打

阪神虎隊這個冬天的外籍選手補強給了球迷眼睛為之一亮的感覺！

在一波接一波的助拳人名單公布之後，可望以8名洋將陣容迎接2020年球季的開幕戰。這將刷新2002年的7洋將，寫下球團隊史上開幕最龐大外援陣容的紀錄。

2020年阪神的洋將陣容包括台灣左投手呂彥青在內，另外還有賈西亞（Onelki García）、甘凱爾（Joe Gunkel）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）、愛德華斯（Jon Edwards），合計5名投手。連洋砲都有桑德斯（Jerry Sands）、包爾（Justin Bour）、馬提（Jefry Marté）等3人。總人數8人為隊史上最多的一次，展現了球團高層對於爭奪優勝的企圖心。

阪神新球季的洋將人數多達8人，呂彥青將面臨強大的競爭壓力。 聯合報系資料照片 分享 facebook

畢竟阪神虎隊在2019年球季主場的平均單場觀眾人數42,935人，比起讀賣巨人隊的42,643人還多，也高出太平洋聯盟第一的軟銀36,891人一截，高居日本職棒12球團第一名。為了不讓廣大的阪神虎迷失望；加上今年球季更換新任監督矢野燿大之後，戰績從去年墊底爬升到例行賽第三，還擊敗橫濱DeNA闖進CS季後賽第二輪，球團希望趁著這一股氣勢以及適度的補強，重返優勝寶座。

當然，人數龐大是一回事，最終能實際轉化多少戰力還是要等明年球季才能驗收成果。不過，阪神這一次採取「人海戰術」的背後原因還是跟這幾年洋將，尤其是洋砲頻頻失敗有關。

最近的例子就是2018年砸下3億4,000萬日幣從韓國職棒KBO找來的羅薩里歐（Wilin Rosario），只打了一年就解約。今年季中簽下2017年WBC經典賽委內瑞拉隊國手索拉提（Yangervis Solarte），表現未符預期，甚至以「沒有幹勁」為理由拒絕球團將他升上一軍的調動，使得阪神球團高層震怒，只合作短短一個半月就宣布與索拉提解約。

阪神曾找來美國職棒巨人隊內野工具人索拉提，他過去四季都有雙位數以上的全壘打，但在阪神隊卻大擺爛。 歐新社資料照片 分享 facebook

阪神虎隊今年團隊防禦率3.46是日職12球團最佳，問題在於攻擊火力不足，團隊總得分538分居墊底，而這已經是多年來的致命傷。因此為了彌補攻擊力，明年斷然決定採取3洋砲政策。唯一留任的馬提今年打擊率0.284、12支全壘打、49分打點，成績普通，但仍留下第二年適應之後的「期待值」。

31歲的包爾是一名左打，大聯盟生涯累積92支全壘打，2017年有過單季25轟、83分打點，阪神要的是他的長打威力，也是新球季第四棒的第一人選。即使包爾不幸期望落空，外野手桑斯也可以銜接。桑德斯過去在小聯盟共計180轟，大聯盟則擊出10支全壘打，今年在韓職Kiwoom英雄繳出28支全壘打以及113分打點，獲得韓職打點王。在過去幾年多次單點補強洋砲失利的阪神虎隊，今年改以「買保險」的策略，有左打有右打，有待過日職、美職、韓職，可望解決多年來貧打的問題。

包爾過去在馬林魚陣中受到很大的期待，5個球季打出83支全壘打、打擊率.262。去年季中他被換到費城人，本季則是被天使簽下，但表現都遠不如在馬林魚的時候。 歐新社資料照片 分享 facebook

不過，相對於外籍打者有所斬獲，洋投戰力則呈現隱憂。投出40次中繼成功的強森（Pierce Johnson），以及2017年救援王多利斯（Rafael Dolis）都確定留不住。雖然兩人雙雙往大聯盟發展的機會濃厚，比起轉到日本職棒球隊其他球隊，對阪神的影響程度較小。不過牢不可破的牛棚一口氣損失兩大支柱，仍是不小的傷害。就要看新洋投愛德華斯，以及2016年曾經在軟銀投過單季26次中繼成功的委內瑞拉投手蘇亞雷斯能否補足這個缺口。