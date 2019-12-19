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日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打

2019-12-19 07:00Hiyan

阪神虎隊這個冬天的外籍選手補強給了球迷眼睛為之一亮的感覺！

在一波接一波的助拳人名單公布之後，可望以8名洋將陣容迎接2020年球季的開幕戰。這將刷新2002年的7洋將，寫下球團隊史上開幕最龐大外援陣容的紀錄。

2020年阪神的洋將陣容包括台灣左投手呂彥青在內，另外還有賈西亞（Onelki García）、甘凱爾（Joe Gunkel）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）、愛德華斯（Jon Edwards），合計5名投手。連洋砲都有桑德斯（Jerry Sands）、包爾（Justin Bour）、馬提（Jefry Marté）等3人。總人數8人為隊史上最多的一次，展現了球團高層對於爭奪優勝的企圖心。

阪神新球季的洋將人數多達8人，呂彥青將面臨強大的競爭壓力。 聯合報系資料照片
阪神新球季的洋將人數多達8人，呂彥青將面臨強大的競爭壓力。 聯合報系資料照片
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畢竟阪神虎隊在2019年球季主場的平均單場觀眾人數42,935人，比起讀賣巨人隊的42,643人還多，也高出太平洋聯盟第一的軟銀36,891人一截，高居日本職棒12球團第一名。為了不讓廣大的阪神虎迷失望；加上今年球季更換新任監督矢野燿大之後，戰績從去年墊底爬升到例行賽第三，還擊敗橫濱DeNA闖進CS季後賽第二輪，球團希望趁著這一股氣勢以及適度的補強，重返優勝寶座。

當然，人數龐大是一回事，最終能實際轉化多少戰力還是要等明年球季才能驗收成果。不過，阪神這一次採取「人海戰術」的背後原因還是跟這幾年洋將，尤其是洋砲頻頻失敗有關。

最近的例子就是2018年砸下3億4,000萬日幣從韓國職棒KBO找來的羅薩里歐（Wilin Rosario），只打了一年就解約。今年季中簽下2017年WBC經典賽委內瑞拉隊國手索拉提（Yangervis Solarte），表現未符預期，甚至以「沒有幹勁」為理由拒絕球團將他升上一軍的調動，使得阪神球團高層震怒，只合作短短一個半月就宣布與索拉提解約。

阪神曾找來美國職棒巨人隊內野工具人索拉提，他過去四季都有雙位數以上的全壘打，但在...
阪神曾找來美國職棒巨人隊內野工具人索拉提，他過去四季都有雙位數以上的全壘打，但在阪神隊卻大擺爛。 歐新社資料照片
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阪神虎隊今年團隊防禦率3.46是日職12球團最佳，問題在於攻擊火力不足，團隊總得分538分居墊底，而這已經是多年來的致命傷。因此為了彌補攻擊力，明年斷然決定採取3洋砲政策。唯一留任的馬提今年打擊率0.284、12支全壘打、49分打點，成績普通，但仍留下第二年適應之後的「期待值」。

31歲的包爾是一名左打，大聯盟生涯累積92支全壘打，2017年有過單季25轟、83分打點，阪神要的是他的長打威力，也是新球季第四棒的第一人選。即使包爾不幸期望落空，外野手桑斯也可以銜接。桑德斯過去在小聯盟共計180轟，大聯盟則擊出10支全壘打，今年在韓職Kiwoom英雄繳出28支全壘打以及113分打點，獲得韓職打點王。在過去幾年多次單點補強洋砲失利的阪神虎隊，今年改以「買保險」的策略，有左打有右打，有待過日職、美職、韓職，可望解決多年來貧打的問題。

包爾過去在馬林魚陣中受到很大的期待，5個球季打出83支全壘打、打擊率.262。去...
包爾過去在馬林魚陣中受到很大的期待，5個球季打出83支全壘打、打擊率.262。去年季中他被換到費城人，本季則是被天使簽下，但表現都遠不如在馬林魚的時候。 歐新社資料照片
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不過，相對於外籍打者有所斬獲，洋投戰力則呈現隱憂。投出40次中繼成功的強森（Pierce Johnson），以及2017年救援王多利斯（Rafael Dolis）都確定留不住。雖然兩人雙雙往大聯盟發展的機會濃厚，比起轉到日本職棒球隊其他球隊，對阪神的影響程度較小。不過牢不可破的牛棚一口氣損失兩大支柱，仍是不小的傷害。就要看新洋投愛德華斯，以及2016年曾經在軟銀投過單季26次中繼成功的委內瑞拉投手蘇亞雷斯能否補足這個缺口。

阪神

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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