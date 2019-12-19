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中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選

2019-12-19 07:00Ramos

今年球季結束中職各隊教練人事異動，堪稱近年來最熱鬧，先是林岳平接任統一獅代總教練，接著洪一中轉戰富邦悍將掌兵符，再來，中信兄弟、樂天桃猿先後宣布丘昌榮、曾豪駒擔任教頭，加上味全龍總教練葉君璋，煥然一新。

有人會說，日商樂天集團接手Lamigo桃猿，「樂天元年」首任教頭沒有延攬好比說陳金鋒、郭泰源這類大咖擔任總教練，曾豪駒名氣不算響亮，似乎沒有打響第一炮。

會這樣想當然是沒有問題，當年誠泰太陽正式更名「誠泰COBRAS」，第一任總教練就是日職百勝名投郭泰源，義大犀牛接手興農牛，第一任總教練則是名帥徐生明，都算是名聲響亮的人物。

徐生明(左)在2012年底正式接任義大犀牛首任總教練職位，當年球隊還是興農牛時百...
徐生明(左)在2012年底正式接任義大犀牛首任總教練職位，當年球隊還是興農牛時百廢待興，全季勝率僅有.330，其他三隊都超過5成。 聯合報系資料照片
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不過，要考量的是，Lamigo桃猿是三連霸的球隊，實力和根基都十分穩固，可謂兵強馬壯，這點和當年誠泰COBRAS、義大犀牛大不同，在洪一中遭富邦悍將挖角後，樂天桃猿首年要找的不是名帥，而是真正了解選手和球隊運作的總教練，曾豪駒絕對是首選。

曾豪駒原名曾恆彰，業餘時期就是打擊好手，他在2003年中職超大型代訓選秀會，直到第7輪才被La new熊前身第一金剛挑走，那一批代訓僅剩林智勝、高國慶、周思齊還是現役職棒球員。

曾豪駒2004年開啟職棒生涯，10年期間都效力La new熊、Lamigo桃猿，出賽727場、累計打擊率0.247，另有37轟，生涯成績雖不算全明星等級，不過退役後擔任球隊一、二軍打擊教練，教球功力頗受好評，10年球員加上6年教練資歷，每年球季結束積極吸取新知，40歲年紀也算年輕，「樂天駒總」能帶出什麼樣的成績令人期待。

曾豪駒自2015年轉任打擊教練後，2016年起猿隊團隊打擊率年年都維持在3成以上...
曾豪駒自2015年轉任打擊教練後，2016年起猿隊團隊打擊率年年都維持在3成以上。本季其他3隊都掉到3成以下，少了王柏融的猿隊依然有.311高團隊打擊率，以及.501的長打率！ 聯合報系資料照片
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值得觀察的是，過去有不少職棒教練，在升任教頭之前受到選手愛戴和好評，可是，一旦上任執掌兵符，肩頭壓力隨之而來，如果球團高層干涉過多，帶兵患得患失，加上年輕經驗不足，很容易就亂了方寸。

桃猿是三連霸球隊，體質強健，樂天高層希望的不只是球迷、收益成長，更希望進軍台灣職棒第一年就奪冠，但其他三隊也非軟柿子，曾豪駒如何帶兵值得關注。

曾豪駒(右三)接任樂天桃猿首任總教練，由於前身Lamigo桃猿剛完成3連霸，他的...
曾豪駒(右三)接任樂天桃猿首任總教練，由於前身Lamigo桃猿剛完成3連霸，他的壓力恐怕會是相當的大。 記者潘俊宏／攝影
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同樣的問題也出現在中信兄弟新帥丘昌榮身上，丘昌榮在中信擔任教練5年半，和球員關係不錯，也了解球隊運作，升任教頭也是可以理解的選項，只是，必須清楚認知角色轉換，想法和做法也要跟著不同，才能將球隊帶出不一樣的氣象。

而且，不用贅述的是，雖然目前「恰恰」彭政閔新職務未公布，不過，未來恰恰接任中信兄弟總教練只是時間早晚的問題，丘昌榮內心應該也清楚，「丘總」能否利用這一、兩年領軍登頂，打破中職「金融魔咒」也是一大話題，若戰績不佳，恰恰可能隨時取而代之。

富邦悍將是另一支有機會打破「金融魔咒」的球隊，洪一中執教經驗豐富，而且有7冠實績，有機會成為中職史上首位千勝教頭，加上富邦悍將大撒幣，砸重金簽回索沙，續簽羅力、伍鐸，第4號洋投身價應該也不會太差，洪總來到富邦第一步就有強大奧援。

富邦悍將找回最強洋投索沙，可以說是給新任總教練洪一中的最好見面禮。 聯合報系資料...
富邦悍將找回最強洋投索沙，可以說是給新任總教練洪一中的最好見面禮。 聯合報系資料照片
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只是，富邦陣中主力球員倪福德、蔣智賢、高國輝今年因傷影響發揮，胡金龍明年開季已滿36歲，年事已高，羅國華、林晨樺、黃亦志、陳明軒投球一直無起色，賴鴻誠起伏大，洪總要如何整合戰力，挑戰不小。

最後來談統一獅，事實上，獅隊本土球員體質並不差，不過今年球季飽受傷兵所苦，加上洋將戰力未完全發揮，黃甘霖、劉育辰帶兵績效不佳，多少有點非戰之罪，獅隊高層必須解決防護和醫療體系，以及確保有4名戰力不俗的洋將，並改善長期缺乏春訓訓練基地的症頭，給予林岳平為首的教練團強大奧援，才有辦法重返榮耀。

曾豪駒

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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