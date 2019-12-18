棒球／王柏融勉勵青棒選手 低潮失敗時不放棄

旅日職棒明星王柏融（右）18日與日本火腿隊球星杉谷拳士（左），出席玉山盃青棒守備訓練營。中央社 分享 facebook 旅日職棒好手王柏融，今天聯袂日本火腿隊隊友杉谷拳士出席玉山盃青棒守備訓練營。王柏融勉勵青棒選手，低潮或失敗時候不要放棄，因為放棄了，就難以再爬上來。

中華民國棒球協會與玉山銀行合辦的玉山盃青棒守備訓練營，今天在嘉義縣稻江科技暨管理學院棒球場舉辦開訓儀式，邀請到美國職棒大聯盟（MLB）發展中心，及日本職棒好手王柏融、杉谷拳士分享經驗，讓40名青棒好手，觀摩美日棒球的訓練模式。

活動中，王柏融表示，當情況不好或遭遇失敗時候，不要輕言放棄；一旦放棄，就難以爬上來。這時可以詢問教練及前輩，就像之前他在世界12強棒球賽時，請教學長與教練，改正自己缺失。

王柏融說，高中是學習能力最好的時候，把基本動作學好，對未來很有幫助。學長、前輩的指導，也要謹記在心裡。

杉谷拳士表示，台灣整體棒球水準很高，他之前聽好朋友、旅日職棒明星陽岱鋼提起過，也看到台灣很多厲害的選手。他這次是來這邊與高中生一起切磋交流，也想藉此了解王柏融是在什麼樣的環境下學習棒球。

王柏融指出，他現在都在自主訓練，反覆練習，補強今年不好的地方。明年球季背號將從99號換成退役名將田中賢介的3號，他感謝火腿隊球團的看重與田中學長的推薦，會打出好成績回饋大家。