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中職／樂天應援不變 轉播仍是Eleven Sports

2019-12-18 11:22聯合報 記者吳敏欣／即時報導

樂天桃猿正式亮相，球迷關心的應援方式不會有太多變化。 記者潘俊宏／攝影
樂天桃猿正式亮相，球迷關心的應援方式不會有太多變化。 記者潘俊宏／攝影
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樂天桃猿（Rakuten Monkeys）昨天正式亮相，隊名變動不大，降低易主後對球迷的衝擊感，過往熟悉的「猿風應援」也會保存下來。

過去Lamigo打造「全猿主場」，成功帶動票房成長，近三年都是中職進場觀眾人數最多的隊伍，樂天入主後保留「桃猿」元素，讓球迷朗朗上口的加油詞不會受到太多影響。

啦啦隊長阿誠表示，球員的個人應援口號幾乎無異動，球隊歌曲的部分，或許能將「Lamigo」代換成「Rakuten」，另外也確定會有樂天新曲的創作，目前還沒有完整決議，之後再開會定案。

至於收看電視的球迷，樂天桃猿未來將由Eleven Sports繼續製播，台灣區總經理康小玲表示，先前和Lamigo簽下的複數年合約尚未到期，會先照合約內容走完，未來再和樂天討論合作，而先前Lamigo TV上的節目，也會跟樂天接洽是否維持舊制。

事實上，樂天集團旗下也有自己的影音串流平台「Rakuten TV」，但並未在台灣上架，其內容除了和福斯、迪士尼、華納兄弟等各大電影商合作外，更有「Rakuten Sports」，不僅可以收看賽事轉播，還製作獨家節目，近期就打出西甲巴塞隆納的賽事幕後花絮當招牌，吸引足球迷客群

樂天巴塞隆納

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