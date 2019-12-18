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中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00Tzuyi

甫結束的2019年亞洲冬季棒球聯盟，在不被看好的情況下，今年選秀會後才湊齊球員的味全龍隊，出乎意料地初試啼聲就拿下季軍。在例行賽中，味全龍戰績7勝6敗2和，超過5成的勝率，硬是比下由各隊潛力球員組成的中職聯隊。季軍戰雙方對戰，更毫不留情以7比0完封，完全展現準備好進軍職棒的態度。

味全龍重返中職後，在冬盟展現出的態度及戰力，或許會讓許多球迷在睽違20餘年後，可...
味全龍重返中職後，在冬盟展現出的態度及戰力，或許會讓許多球迷在睽違20餘年後，可以很快再拋下紅色彩帶。 聯合報系資料照片
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這次中職聯軍與過去以培養新秀為主的組成方式不同，有長期在一軍、也有傷癒復出的球員，為了增進實力紛紛報名參賽。因此包含陳晨威、廖健富、吳桀睿、潘傑楷(原名潘彥廷)、林書逸、蔡齊哲、吳哲源等好手都名列其中。整體而言，聯軍實力比以往更強，應有1.5軍的實力。

味全龍隊在打擊方面原本由日美傳奇球星川崎宗則扛起領袖之責，但他首戰就傷退，後續只再出賽一場。因此整體打線由由選秀成員，搭配一軍經驗有跟沒有差不多的吳睿勝組成。投手方面則是有4名洋將，以及遭西武解約後隨隊練習的廖任磊助陣。

擔任第四棒的黃柏豪，第16輪才被龍隊選入，但他從首戰就維持高檔表現，最終打擊率高達0.431，以本屆冬盟唯一四割男的成績拿下打擊王。他去年曾拿下新英格蘭大學聯盟全壘打王，若龍隊能夠好好培養，繼續增強他的打擊能力，未來升上一軍後不容小覷。選秀狀元劉基鴻，剛開始看起來放不開手腳，但隨著適應比賽，越打越好，繳出打擊三圍0.290/0.318/0.484的成績，而且與前兩位狀元廖健富及戴培峰一樣，有2支全壘打的表現。

黃柏豪(右二)選球能力佳，能夠串聯打線帶動球隊氣勢，已經有中心打者架式。 聯合報...
黃柏豪(右二)選球能力佳，能夠串聯打線帶動球隊氣勢，已經有中心打者架式。 聯合報系資料照片
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打線中還有李凱威、朱祥麟兩位第2輪選入的好手，同樣都有3成打擊率的表現。他們是葉總提到的重點球員，尤其內野守備與黃柏豪重疊的朱祥麟，可能會加練位置，表示教練團需要他的打擊火力。他們與黃柏豪、劉基鴻共組的中心打線，未來還有擴編選秀加入的「大帝」曾陶鎔，若打擊教練張泰山傳承成功，未來上到一軍後應具有一定程度的破壞力。

投手戰力會是味全龍隊目前碰到比較大的麻煩，雖然已排出徐若熙、郭郁政及林子昱等三位本土先發，戰力仍稍嫌不足。為了應付本次冬盟，他們找來巴里歐茲(Edison Barrios)、威亞(Anthony Vizcaya)、威爾森(Jared Wilson)及歲內宏明等洋將助陣，再加上廖任磊等5位外援，分擔了非常多的局數。真正的龍投，除了3位先發外，沒有其他球員出賽10局以上，未來會是較堪憂的部分。

徐若熙對戰中職聯隊兩場表現非常優異，9局只被打出5支安打，丟1分也是非責失分。他已有能力對戰有一半中職一軍的打線，再經過一年的養成，加強穩定性後，應當能扛下陣中本土頭號先發的角色。明年味全龍要應付二軍賽事，可從郭郁政及林子昱，甚至林政賢、廖文揚等球員中則優先發，待後年上到一軍後再找洋將助陣，先發投手方面應該不會有太大問題。

徐若熙在冬盟對戰中職聯隊時展現極優的壓制能力，若能再加強穩定度，未來非常值得期待...
徐若熙在冬盟對戰中職聯隊時展現極優的壓制能力，若能再加強穩定度，未來非常值得期待。 聯合報系資料照片
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在牛棚部份，本屆賽事大部分球員都是出來亮亮相，表現機會並不多。陳良志、吳俊杰、劉宇鈞及森榮鴻似乎都是可用之兵，但投球局數仍太少，還要繼續觀察。這時正需要葉總的再生工廠發揮功效，他們找來羅華韋、羅嘉仁等昔日子弟兵，還有旅外的林旺億，若能恢復以往身手，才有較佳的實力守住戰局。

羅華韋是2016年義大封王的主要牛棚投手，當時的總教練就是葉君璋，若能幫他找回身...
羅華韋是2016年義大封王的主要牛棚投手，當時的總教練就是葉君璋，若能幫他找回身手，未來很可能會是味全龍的重要戰力。 聯合報系資料照片
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冬盟結束後，有球員表示因為是第一次打整個月的季賽，身體感到有些疲勞。這對於整隊都是新秀的龍隊而言，體能問題將會是未來最大的挑戰。他們只剩下幾個月的時間調整，後續就是明年二軍的比賽，雖然賽事不如冬盟密集，但長期出賽仍是很艱辛的考驗。

從這次冬季聯盟看起來，味全龍隊風光奪下季軍，不到半年時間，整合出足以擊潰中職1.5軍的戰力，讓葉君璋一掃在富邦下台時，各種整合不利的紛擾。他們還有一年的時間磨合、養成或再生，若未來球團找的外援夠強，以他們青春有活力的戰力，或許後年重返一軍就可能成為大黑馬。

味全龍葉君璋

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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