中職／師法日職樂天 桃猿將引進球員評估系統

樂天桃猿中職隊昨天首度舉行成軍記者會，領隊劉玠廷(右)獲得續留。記者潘俊宏／攝影 分享 facebook 三個月前的轉賣記者會上才說謀職失敗，領隊劉玠廷如今獲得續留，華麗回歸「樂天桃猿」，他表示，「感謝樂天器重，沒想到還有機會在這圈工作。」

樂天亞洲總部營運長渡邊崇指出，第一次見面就有決心明年請劉玠廷繼續當領隊，之後和他及副領隊浦韋青共事，認為雙方能夠互助，會是好的結合。

劉玠廷說道，「既然得到樂天賞賜，代表有我們的任務要完成，不管是經驗傳承，或是引進更多日本技術。」

劉玠廷透露，明年球隊引進日職東北樂天金鷲的球員評估系統，透過電腦和手機APP，就可以立刻知道球員狀況，讓一、二軍的資訊即時化。

除了球員設備升級，球迷的球場體驗也有望進化，劉玠廷表示，等到年底的演唱會結束後，會視場地恢復情況開始翻修，包含特別席位的改建、新啦啦隊舞台和新貴賓室等。

樂天桃猿今天公布總教練人選為曾豪駒，劉玠廷解釋，原本計畫是留用全數教練團，前教頭洪一中離隊事發突然，他們第一時間向樂天集團的推薦人選就是曾豪駒，「他在這支球隊有16年經驗，也在洪總身邊學到很多，看中他的人格特質和給球員的安心感，我們算是提前換血，其它教練人還在整隊，會盡快公布。」

明年6搶1資格賽，樂天桃猿先前尚未公開表態支援，今天劉玠廷說，「會再開會決議，但會採取支持聯盟的立場。」