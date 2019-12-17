親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

在加油站刷卡好方便？Visa警告：小心被駭

運動筆記挑戰每一次的自己！RACE ON！從八分速到半馬111分的故事
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA今日最佳好球- Bradley Beal (12月17日)今日最佳助攻- Derrick Rose (12月17日)

中職／師法日職樂天 桃猿將引進球員評估系統

2019-12-17 17:44聯合報 記者吳敏欣／即時報導

樂天桃猿中職隊昨天首度舉行成軍記者會，領隊劉玠廷(右)獲得續留。記者潘俊宏／攝影
樂天桃猿中職隊昨天首度舉行成軍記者會，領隊劉玠廷(右)獲得續留。記者潘俊宏／攝影
分享
三個月前的轉賣記者會上才說謀職失敗，領隊劉玠廷如今獲得續留，華麗回歸「樂天桃猿」，他表示，「感謝樂天器重，沒想到還有機會在這圈工作。」

樂天亞洲總部營運長渡邊崇指出，第一次見面就有決心明年請劉玠廷繼續當領隊，之後和他及副領隊浦韋青共事，認為雙方能夠互助，會是好的結合。

劉玠廷說道，「既然得到樂天賞賜，代表有我們的任務要完成，不管是經驗傳承，或是引進更多日本技術。」

劉玠廷透露，明年球隊引進日職東北樂天金鷲的球員評估系統，透過電腦和手機APP，就可以立刻知道球員狀況，讓一、二軍的資訊即時化。

除了球員設備升級，球迷的球場體驗也有望進化，劉玠廷表示，等到年底的演唱會結束後，會視場地恢復情況開始翻修，包含特別席位的改建、新啦啦隊舞台和新貴賓室等。

樂天桃猿今天公布總教練人選為曾豪駒，劉玠廷解釋，原本計畫是留用全數教練團，前教頭洪一中離隊事發突然，他們第一時間向樂天集團的推薦人選就是曾豪駒，「他在這支球隊有16年經驗，也在洪總身邊學到很多，看中他的人格特質和給球員的安心感，我們算是提前換血，其它教練人還在整隊，會盡快公布。」

明年6搶1資格賽，樂天桃猿先前尚未公開表態支援，今天劉玠廷說，「會再開會決議，但會採取支持聯盟的立場。」

樂天劉玠廷曾豪駒

延伸閱讀

中職／洪總不留樂天 曾豪駒：感覺領導者突消失

影／樂天桃猿成軍 打造新生態圈

中職／曾豪駒接任總教練 穿新隊服亮相

中職／Lamigo掰掰！ 新隊名「樂天桃猿」...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中職／Lamigo掰掰！ 新隊名「樂天桃猿」誕生

2019-12-17 14:31

中職／洪總不留樂天 曾豪駒：感覺領導者突消失

2019-12-17 16:54

中職／複製日本經驗 樂天目標「無現金主場」

2019-12-17 17:58

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

影／樂天桃猿成軍 打造新生態圈

2019-12-17 16:41

棒球／李杜軒繼續拚 加盟日本琉球藍色海洋隊

2019-12-17 15:09

中職／曾豪駒接任總教練 穿新隊服亮相

2019-12-17 15:02

中職／猿隊經營16年 終等到自家球員掌兵符

2019-12-17 10:23

中職／樂天即將亮相 領隊還是回「猿」點

2019-12-16 23:58

中職／五度爭冠失利 兄弟揮別美式領軍

2019-12-16 23:39

中職／4隊教頭搬風由洪總起 老幹抗新枝成話題

2019-12-16 23:37

富邦U18／國際邀請賽25日開打 16隊較勁

2019-12-16 23:13

棒球／捐助台灣棒球名人堂 搶王貞治限量銅雕

2019-12-16 19:18

富邦U18／台東縣盡力拚 羅政龍執教重投球控管

2019-12-16 18:30

富邦U18／明日之星齊聚 劉基鴻盼平鎮學弟開轟

2019-12-16 18:25

中職／劉玠廷續當樂天掌舵人 桃猿新瓶裝舊酒

2019-12-16 16:36

中職／洋教頭時代告終 兄弟美式風格失敗收場

2019-12-16 15:43

青棒／李晨薰赴美開TJ手術 要勇敢拚回投手丘

2019-12-16 15:13

中職／史上首見教頭大風吹 洪總對抗3菜鳥

2019-12-16 15:13

中職／中信兄弟公布異動 丘昌榮接任總教練

2019-12-16 14:41

中職／「樂天桃猿」呼之欲出 曾豪駒可望接教頭

2019-12-16 13:45

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

冬盟／味全龍獲季軍 葉總直呼很意外

2019-12-15 23:57

冬盟／日本社會人奪首冠 教頭提及劉致榮

2019-12-15 22:03

不老棒球聯盟今邀陳柏豪開球 老人圓夢打出活力滿滿

2019-12-15 20:58

6搶1／主辦權農曆年前解決 吳志揚還是想要洪總

2019-12-15 18:48

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

2019-12-02 07:00

日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00

中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

2019-11-29 07:00

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00
看更多

熱門文章

NBA／希臘怪物48分不夠 獨行俠斷公鹿18連勝

2019-12-17 11:45

中職／Lamigo掰掰！ 新隊名「樂天桃猿」誕生

2019-12-17 14:31

NBA／火箭雙星出擊 馬刺領先25分慘遭大逆轉

2019-12-17 12:40

NBA／觀戰兒子打球感同身受 詹姆斯向媽媽道歉

2019-12-17 09:20

NCAA／轟單場最高 林庭謙連兩周奪最佳新秀

2019-12-17 10:20

NBA／保羅末節大爆發 雷霆創隊史最大逆轉勝

2019-12-17 13:54

中職／猿隊經營16年 終等到自家球員掌兵符

2019-12-17 10:23

NBA／戰湖人前斷18連勝 字母哥：不想2連敗

2019-12-17 15:36

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

中職／曾豪駒接任總教練 穿新隊服亮相

2019-12-17 15:02

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

NBA／轉戰湖人後 詹姆斯首奪單周最佳球員

2019-12-17 10:57

NBA／12連敗隊史最長 鵜鶘士氣還沒垮

2019-12-17 00:08

中職／4隊教頭搬風由洪總起 老幹抗新枝成話題

2019-12-16 23:37

NBA／太陽禁賽中鋒將歸隊 布克：他早已坐不住

2019-12-17 16:10

MLB／國民、勇士搶唐納森 身價飆破億美元

2019-12-17 11:02

NBA／湖人老闆母親過世 魔術強森、詹姆斯齊哀悼

2019-12-17 13:15

中職／樂天即將亮相 領隊還是回「猿」點

2019-12-16 23:58

中職／五度爭冠失利 兄弟揮別美式領軍

2019-12-16 23:39

NBA／綠衫軍長人成傷兵 錯過耶誕大戰

2019-12-17 08:23

MLB／筒香嘉智來東岸 田中將大期待對決

2019-12-17 08:11

富邦U18／台東縣盡力拚 羅政龍執教重投球控管

2019-12-16 18:30

NBA／里拉德關鍵三分打 拓荒者客場逆轉太陽

2019-12-17 15:51

NBA／詹皇不跟風輪休：上場打球是我的義務

2019-12-17 00:04

羽球／全國大專校院排名年終賽 21日決戰內湖網運

2019-12-16 21:53

羽球／3年前涉賭無緣里約 桃田賢斗曾拒看奧運

2019-12-16 18:57

MLB／紅人補先發 邁利兩年1500萬美元加盟

2019-12-17 11:18

網球／大威不被疾病打倒 小威：精神令人佩服

2019-12-16 20:51

NBA／莫蘭特、瓦蘭邱納斯領軍滅火 灰熊近5戰奪4勝

2019-12-17 15:50

NBA／12連敗破隊史紀錄 鵜鶘下役戰籃網拚止敗

2019-12-17 14:04

富邦U18／國際邀請賽25日開打 16隊較勁

2019-12-16 23:13

NBA／羅瑞雙十紀錄夜 暴龍輕取騎士

2019-12-17 12:08

MLB／筒香加盟光芒 前東家虧：別被可愛外表騙

2019-12-17 14:39

歐冠／16強由5大聯賽包辦 史上最頂級一屆

2019-12-16 19:00

NBA／保羅生涯重要里程碑 史塔克頓後第一人

2019-12-17 17:30

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-16 19:10

MLB／雙城隊簽回牛棚羅莫 一年500萬美元

2019-12-17 10:45

中職／洪總不留樂天 曾豪駒：感覺領導者突消失

2019-12-17 16:54

SBL／場館新地板偏滑 籃協勤除塵

2019-12-17 00:13

棒球／李杜軒繼續拚 加盟日本琉球藍色海洋隊

2019-12-17 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top