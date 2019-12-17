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影／樂天桃猿成軍 打造新生態圈

2019-12-17 16:41攝影中心 記者潘俊宏／台北即時報導

樂天桃猿今天正式舉行記者會，這也是第一家由日本企業跨國投資的中職球隊，宣布總教練由「龍貓」曾豪駒出任，領隊續由劉玠廷掌舵，而隊名僅拿掉舊東家的Lamigo冠名，更換成「樂天」，把具屬地與吉祥物意涵的「桃猿」留用，期待「樂天桃猿」在中職發光，結合在台灣既有的信用卡、電商、旅遊等業務，打造一個隱然成形的生態圈。

樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史、桃園市長鄭文燦、中職會長吳志揚等人下午一起為球隊成軍揭幕，三木谷浩史攜手曾豪駒一起與球隊及啦啦隊亮相，期待這是一支長長久久有好表現的球隊，也能為中職注入新活力。

樂天桃猿今天正式舉行記者會，樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史（右三）、桃園市...
樂天桃猿今天正式舉行記者會，樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史（右三）、桃園市長鄭文燦（左三）、中職會長吳志揚（右二）等人一起為球隊成軍揭幕。記者潘俊宏／攝影
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樂天桃猿今天正式舉行記者會，啦啦隊亮相。記者潘俊宏／攝影
樂天桃猿今天正式舉行記者會，啦啦隊亮相。記者潘俊宏／攝影
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樂天桃猿今天正式舉行記者會，樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史（左七）與總教練...
樂天桃猿今天正式舉行記者會，樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史（左七）與總教練曾豪駒（右七）帶領著球隊正式亮相。記者潘俊宏／攝影
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樂天中職曾豪駒

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