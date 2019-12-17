影／樂天桃猿成軍 打造新生態圈

相關新聞
中職／Lamigo掰掰！ 新隊名「樂天桃猿」誕生2019-12-17 14:31
中職／洪總不留樂天 曾豪駒：感覺領導者突消失2019-12-17 16:54
中職／師法日職樂天 桃猿將引進球員評估系統2019-12-17 17:44
中職／複製日本經驗 樂天目標「無現金主場」2019-12-17 17:58
日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員2019-12-17 07:00
棒球／李杜軒繼續拚 加盟日本琉球藍色海洋隊2019-12-17 15:09
中職／曾豪駒接任總教練 穿新隊服亮相2019-12-17 15:02
中職／猿隊經營16年 終等到自家球員掌兵符2019-12-17 10:23
中職／樂天即將亮相 領隊還是回「猿」點2019-12-16 23:58
中職／五度爭冠失利 兄弟揮別美式領軍2019-12-16 23:39
中職／4隊教頭搬風由洪總起 老幹抗新枝成話題2019-12-16 23:37
富邦U18／國際邀請賽25日開打 16隊較勁2019-12-16 23:13
棒球／捐助台灣棒球名人堂 搶王貞治限量銅雕2019-12-16 19:18
富邦U18／台東縣盡力拚 羅政龍執教重投球控管2019-12-16 18:30
富邦U18／明日之星齊聚 劉基鴻盼平鎮學弟開轟2019-12-16 18:25
中職／劉玠廷續當樂天掌舵人 桃猿新瓶裝舊酒2019-12-16 16:36
中職／洋教頭時代告終 兄弟美式風格失敗收場2019-12-16 15:43
青棒／李晨薰赴美開TJ手術 要勇敢拚回投手丘2019-12-16 15:13
中職／史上首見教頭大風吹 洪總對抗3菜鳥2019-12-16 15:13
中職／中信兄弟公布異動 丘昌榮接任總教練2019-12-16 14:41
中職／「樂天桃猿」呼之欲出 曾豪駒可望接教頭2019-12-16 13:45
冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜2019-12-16 07:00
冬盟／味全龍獲季軍 葉總直呼很意外2019-12-15 23:57
冬盟／日本社會人奪首冠 教頭提及劉致榮2019-12-15 22:03
不老棒球聯盟今邀陳柏豪開球 老人圓夢打出活力滿滿2019-12-15 20:58
6搶1／主辦權農曆年前解決 吳志揚還是想要洪總2019-12-15 18:48
中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰2019-12-11 07:00
中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首2019-12-11 07:00
日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點2019-12-10 07:00
日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應2019-12-09 07:00
中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？2019-12-09 07:00
日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多2019-12-05 07:00
中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗2019-12-04 07:00
日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙2019-12-03 07:00
中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同2019-12-02 07:00
日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷2019-12-02 07:00
中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間2019-11-29 07:00
中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實2019-11-27 07:00
日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝2019-11-26 07:00
熱門文章
NBA／希臘怪物48分不夠 獨行俠斷公鹿18連勝2019-12-17 11:45
中職／Lamigo掰掰！ 新隊名「樂天桃猿」誕生2019-12-17 14:31
NBA／火箭雙星出擊 馬刺領先25分慘遭大逆轉2019-12-17 12:40
NBA／觀戰兒子打球感同身受 詹姆斯向媽媽道歉2019-12-17 09:20
NCAA／轟單場最高 林庭謙連兩周奪最佳新秀2019-12-17 10:20
NBA／保羅末節大爆發 雷霆創隊史最大逆轉勝2019-12-17 13:54
中職／猿隊經營16年 終等到自家球員掌兵符2019-12-17 10:23
NBA／戰湖人前斷18連勝 字母哥：不想2連敗2019-12-17 15:36
日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員2019-12-17 07:00
中職／曾豪駒接任總教練 穿新隊服亮相2019-12-17 15:02
平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前2019-12-17 07:00
NBA／轉戰湖人後 詹姆斯首奪單周最佳球員2019-12-17 10:57
NBA／12連敗隊史最長 鵜鶘士氣還沒垮2019-12-17 00:08
中職／4隊教頭搬風由洪總起 老幹抗新枝成話題2019-12-16 23:37
NBA／太陽禁賽中鋒將歸隊 布克：他早已坐不住2019-12-17 16:10
MLB／國民、勇士搶唐納森 身價飆破億美元2019-12-17 11:02
NBA／湖人老闆母親過世 魔術強森、詹姆斯齊哀悼2019-12-17 13:15
中職／樂天即將亮相 領隊還是回「猿」點2019-12-16 23:58
中職／五度爭冠失利 兄弟揮別美式領軍2019-12-16 23:39
NBA／綠衫軍長人成傷兵 錯過耶誕大戰2019-12-17 08:23
MLB／筒香嘉智來東岸 田中將大期待對決2019-12-17 08:11
富邦U18／台東縣盡力拚 羅政龍執教重投球控管2019-12-16 18:30
NBA／里拉德關鍵三分打 拓荒者客場逆轉太陽2019-12-17 15:51
NBA／詹皇不跟風輪休：上場打球是我的義務2019-12-17 00:04
羽球／全國大專校院排名年終賽 21日決戰內湖網運2019-12-16 21:53
羽球／3年前涉賭無緣里約 桃田賢斗曾拒看奧運2019-12-16 18:57
MLB／紅人補先發 邁利兩年1500萬美元加盟2019-12-17 11:18
網球／大威不被疾病打倒 小威：精神令人佩服2019-12-16 20:51
NBA／莫蘭特、瓦蘭邱納斯領軍滅火 灰熊近5戰奪4勝2019-12-17 15:50
NBA／12連敗破隊史紀錄 鵜鶘下役戰籃網拚止敗2019-12-17 14:04
富邦U18／國際邀請賽25日開打 16隊較勁2019-12-16 23:13
NBA／羅瑞雙十紀錄夜 暴龍輕取騎士2019-12-17 12:08
MLB／筒香加盟光芒 前東家虧：別被可愛外表騙2019-12-17 14:39
歐冠／16強由5大聯賽包辦 史上最頂級一屆2019-12-16 19:00
NBA／保羅生涯重要里程碑 史塔克頓後第一人2019-12-17 17:30
2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況2019-12-16 19:10
MLB／雙城隊簽回牛棚羅莫 一年500萬美元2019-12-17 10:45
中職／洪總不留樂天 曾豪駒：感覺領導者突消失2019-12-17 16:54
SBL／場館新地板偏滑 籃協勤除塵2019-12-17 00:13
棒球／李杜軒繼續拚 加盟日本琉球藍色海洋隊2019-12-17 15:09
留言