中職／曾豪駒接任總教練 穿新隊服亮相

樂天集團今舉行記者會，投手王溢正穿著樂天桃猿新款客場球衣走秀。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

日本樂天集團入主中華職棒，今天下午在記者會宣布，由曾豪駒接任首屆「樂天桃猿」總教練，也公布新球衣，色系延續日職樂天金鷲的配色，主場為白色球衣，客場為酒紅色。

曾豪駒自2004年加入猿隊前身La New熊隊，2014年轉任教練，隔年接手一軍打擊教練職位，執教期間猿隊團隊打擊率都在三成以上，有豐富執教經歷，也獲得樂天集團肯定，接任總教練一職。

樂天桃猿新款球衣中，主場球衣以白色為主，身旁兩側及隊名則是搭配酒紅色色塊，客場球衣則是酒紅色為主，綴飾以金色邊條，而無論主客場球帽都是酒紅色，Logo為一個大大的「R」字。