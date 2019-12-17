中職／猿隊經營16年 終等到自家球員掌兵符

預期打擊教練曾豪駒(右)將成為中職史上首位猿隊球員出身的教頭，不過老闆卻已換人當。 聯合報系資料照 分享 facebook

日本樂天集團今天下午召開記者會，除了新隊名、新球衣的亮相外，也要正式揭曉新任總教練人選，打擊教練曾豪駒將成為中職史上首位猿隊球員出身的教頭，不過老闆卻已換人當。

Lamigo桃猿隊今年宣布將經營權轉交由樂天集團接手，以目前註冊商標來看，中文名稱「樂天桃猿」呼之欲出，球衣則將延續日職樂天隊配色，以酒紅色搭配白色。

在原任總教練洪一中選擇轉戰富邦悍將後，打擊教練曾豪駒有望執掌兵符，成為隊史第五任總教練，猿隊（含前身La New熊）隊史16年來，總教練幾乎都是洪一中，首任教頭大田卓司在季中解任，呂明賜在北京奧運期間代班，蔡榮宗也只當了一年，現在洪總選擇離開，間接促進新陳代謝。

劉家自2004年開始經營職棒以來，終於有自家培養的球員升任總教練，猿隊從2010到2014年平均打擊率2成77，全壘打315支，而曾豪駒自2015年開始接掌打擊教練後，團隊打擊率一直維持三成以上，累計706發全壘打，執教成績受到肯定。

隨著曾豪駒接任的消息公布，中職新球季四隊教頭人選也底定，統一獅隊同樣由自家的林岳平擔任，中信兄弟隊昨天宣布由丘昌榮接任總教練，是隊史第三位非自家球員出身的本土教頭。

從前身兄弟象起算，丘昌榮是隊史29年來第18任總教練，首任總教練「教官」曾紀恩自然沒在兄弟打過球，接下來就是2013年前獅隊投手謝長亨，其餘都當過兄弟球員。

與謝長亨因經典賽帶隊打出佳績直接空降的方式不同，丘昌榮自2014年加入中信兄弟教練團，在一軍待了五年，其中三年擔任首席教練，對球隊希望建立的新體系十分了解。