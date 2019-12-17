日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

在今年季後的自由球員市場中當上主角的，就屬羅德及樂天這兩支球隊了。樂天簽下羅德代表性球星，曾擔任過隊長，也是內野重要防線的鈴木大地；而羅德在季後則是先爭取到樂天的重要先發輪值投手，曾拿下13年日本大賽MVP的美馬學加盟，之後又在爭奪賽中獲勝，順利網羅內外野工具人福田秀平。

其中有趣的部分在於，鈴木及美馬的轉隊，讓羅德與樂天似乎在季後做了樁交易，不過這也只僅於似乎，畢竟兩位球員都行使了自由球員權利，因此也讓這場類交易案牽扯到的不止這兩人，鈴木及美馬在薪資等級上都屬於B級(外國人除外，薪資在球隊中排第4到10名)，於是兩人的老東家都能夠要求1名球員加上相當於40%年薪的金錢，或者是相當於60%年薪的金錢，這兩個選項之一作為補償；而福田屬於C級，就沒有補償的問題。兩隊在上週已交換了28人的保護名單，補償人員將從名單外挑選。

樂天強投美馬學(圖)在成為自由球員之後投靠羅德，而羅德內野手鈴木大地卻轉戰樂天，因此兩隊要互選一位補償球員。 擷圖自維基百科／Eargus攝影 分享 facebook

在從對方提出的名單外找出對自己戰力最有助益的球員之前，28人保護名單要放哪些球員進去更堪稱是場智力大對決，不放進哪些球員影響自己戰力最少，對方最不需要補強的部分、高層及教練團的思考模式，甚或財力預算上限，都是確立名單之前要做的功課，當然，補償球員成為對方的即戰力是曾有過的案例，這也是沒辦法的事。

巨人去年季後分別從廣島及西武搶下丸佳浩及炭谷銀仁朗，都需要提出補償給兩隊，結果先是西武挑走了在巨人15年，可以說是巨人招牌之一的內海哲也，沒想到就在2星期後，廣島又選走了在拒絕指名後再度參加選秀會，最後如願以償加入巨人的長野久義，這兩名老將都有實績，但近年表現不佳，而去年也算是高薪一族，巨人沒將他們放入保護名單，應該也就是看準這幾點會讓對方卻步，結果還是失去了這兩名代表性球員，被球迷大罵了一頓，這狀況今年會不會重演，就得看羅德的保護名單了。

巨人去年簽下炭谷銀仁朗後，西武刻意挑選了巨人前王牌投手內海哲也作為補償，雖然讓巨人球迷非常生氣，但內海本季並未在西武一軍出賽。 圖／福耳提供 分享 facebook

羅德這幾年的先發投手逐漸在年輕化，除了石川步外，今年先發輪值中的二木康太、種市篤暉、小島和哉、佐佐木千隼及岩下大輝都在25歲以下，選秀會上還抽到佐佐木朗希，而出賽超過35場的牛棚投手們，還有一些要培養的潛力新秀，加起來就佔掉了一大半的名額，因此年齡在30歲以上，這幾年因傷或成績不佳的，自然會被摒除在名單之外，這麼一來，33歲的涌井秀章就有可能不在保護名單內。

涌井在13年季後行使自由球員資格，從西武轉隊至羅德，15、16年連兩季拿下10勝以上，17年季後宣布再度行使海外自由球員資格，但挑戰大聯盟未果又重回羅德，不過他從17年球季後就未曾達到單季兩位數勝投，且都是勝少敗多，今年更是只有出賽18場，4.50防禦率3勝7敗，是加盟羅德後最差，最後一場登板還被調往中繼，是加盟羅德後第一次，加上今年的年薪高達2億日幣，依近期的表現來看，他幾乎等於高額的不良資產，可能就像上述的內海及長野一樣，沒被放入保護名單內。

涌井秀章過去在西武時是許銘傑的隊友，2007到2011年都算是球隊的王牌投手。轉隊到羅德已有6季，本季戰績僅有3勝7敗，防禦率也是偏高的4.50。 歐新社資料照片 分享 facebook

野手部分，其實不管羅德放誰在名單內，獲得鈴木後的樂天，內外野都不是現階段補強重點，倒是在走了嶋基宏後，捕手這位置成了場上最脆弱的一環，不過羅德也沒有什麼值得選的捕手就是了，但老將細川亨如果沒在名單內，也有可能會是樂天考慮的目標。

樂天這幾年從西武簽下岸孝之及淺村榮斗，渡邊直人也待過西武，最近更爭取到從美國返日的前西武下勾投手，先發中繼兩相宜的牧田和久。曾待過西武，也都與樂天GM石井一久當過隊友的涌井及細川，如果在名單外，那有不小的機率會被樂天選走，只不過去年的內海及長野，轉隊後的成績都不太理想，也讓巨人高層沒那麼惋惜，涌井及細川在不在名單內，是否會被選走，不久後應該就會揭曉。