棒球／捐助台灣棒球名人堂 搶王貞治限量銅雕

台灣棒球名人堂協會獲得世界全壘打王王貞治肖像授權，以及曾榮獲國際奧會「運動與藝術奬」得主、雕刻大師蒲浩明協助，精心製作王貞治金雞獨立打擊姿式，全球限量版200尊雕塑紀念品，即日起捐款贊助台灣棒球名人堂協會，即有機會獲得典藏。

台灣棒球名人堂協會理事長黃瑛坡表示，十分感謝王貞治先生以及雕刻大師蒲浩明的協助，促成這次棒球與藝術文化的結合，讓支持台灣棒球名人堂協會運作而捐款的熱心人士，有機會得到這項全球限量文創紀念品，名人堂協會將捐款所得運用於台灣棒球歷史文化的保存、頒獎表揚棒壇有功人士等。

這項由台灣棒球名人堂協會、蒲浩明大師具名保証，全球限量版200尊的王貞治銅雕，每人限量最多4尊，捐款25000元即有機會獲得典藏，每尊附贈一本王貞治紀念專輯。在今日記者會中一推出即有25尊被搶先收藏。

台灣棒球名人堂協會與蒲浩明大師合作多年，六屆以來入堂名人銅像均出自蒲大師之手。之前蒲大師精製的「鐵血教官」曾紀恩、與前味全龍總教練徐生明等銅像，捐款20000元也有機會獲得，部分所得捐助徐生明國際少棒賽。