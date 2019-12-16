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棒球／捐助台灣棒球名人堂 搶王貞治限量銅雕

2019-12-16 19:18聯合報 記者吳敏欣／即時報導

台灣棒球名人堂協會獲得世界全壘打王王貞治肖像授權，以及曾榮獲國際奧會「運動與藝術奬」得主、雕刻大師蒲浩明協助，精心製作王貞治金雞獨立打擊姿式，全球限量版200尊雕塑紀念品，即日起捐款贊助台灣棒球名人堂協會，即有機會獲得典藏。

台灣棒球名人堂協會理事長黃瑛坡表示，十分感謝王貞治先生以及雕刻大師蒲浩明的協助，促成這次棒球與藝術文化的結合，讓支持台灣棒球名人堂協會運作而捐款的熱心人士，有機會得到這項全球限量文創紀念品，名人堂協會將捐款所得運用於台灣棒球歷史文化的保存、頒獎表揚棒壇有功人士等。

這項由台灣棒球名人堂協會、蒲浩明大師具名保証，全球限量版200尊的王貞治銅雕，每人限量最多4尊，捐款25000元即有機會獲得典藏，每尊附贈一本王貞治紀念專輯。在今日記者會中一推出即有25尊被搶先收藏。

台灣棒球名人堂協會與蒲浩明大師合作多年，六屆以來入堂名人銅像均出自蒲大師之手。之前蒲大師精製的「鐵血教官」曾紀恩、與前味全龍總教練徐生明等銅像，捐款20000元也有機會獲得，部分所得捐助徐生明國際少棒賽。

蒲浩明大師對自己的作品能獲得王貞治與徐生明遺孀謝榮瑤女士的肯定，感到與有榮焉。目前擔任中華民國徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤女士，感謝所有愛心人士給予該協會的支持，並呼籲大家共同來響應台灣棒球名人堂協會這項活動，一起搶救台灣的棒球記憶。

國際雕刻大師蒲浩明(左)、台灣棒球名人堂協會理事長黃瑛坡(中)及中華民國徐生明棒...
國際雕刻大師蒲浩明(左)、台灣棒球名人堂協會理事長黃瑛坡(中)及中華民國徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤(右)合照。圖／台灣棒球名人堂提供
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棒球名人堂王貞治

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