富邦U18／明日之星齊聚 劉基鴻盼平鎮學弟開轟

平鎮高中李灝宇。圖／富邦金控提供 分享 facebook

「富邦U-18明日之星大賽」12月22日將在新莊棒球場舉行，國內高中棒球菁英齊聚一堂、同場競技，展現最高水準的球技對決，明星藍隊和明星白隊都有備受矚目的內野手，藍隊由被封為「怪力男」的李灝宇扛中心打線，白隊則有明年選秀大物林子豪鎮守三壘，兩位強打都是來自高中棒球強權平鎮高中。

味全龍狀元劉基鴻在去年「富邦U-18明日之星大賽」中，因全壘打大賽受到關注，更拿下最佳明星球員一壘手獎，半年後成為中職選秀第一指名上榜。回憶參加「富邦U-18明日之星大賽」的場景，劉基鴻透露：「氣氛很不一樣，休息室凝聚力很好，因為來自全國各隊的隊友把不同風格帶進來，這樣的比賽，跟國內其他盃賽不同，比較沒有球隊勝負的壓力，所以就放開來打。」

對於平鎮高中學弟李灝宇的打擊能力，劉基鴻可是讚賞有加，李灝宇從高一時期就展現優異的打擊能力，是國內外職棒球探追蹤的對象，善用手腕，能推打也能拉打，爆發力十足，超齡的實力也讓他入選今年U18中華隊，與各國好手對決。李灝宇除了參與全壘打大賽外，也是明星藍隊先發內野手一員。

明星藍隊除了李灝宇之外，其他內野手也是從全國各校拔擢的生力軍，包含穀保家商的王順和、何恆佑以及劉予承。王順和的守備很穩定，而且常在關鍵比賽敲出致勝一擊，他在U18世界盃拿下最佳三壘手；何恆佑則是U18中華隊當家一壘手；游擊區則有投、野兼修的劉予承，臂力夠水準。此外，攻守表現平均的內野手還有花蓮體中林逸翔、鶯歌工商高瑋倫及平鎮高中董子恩。

平鎮高中林子豪。圖／富邦金控提供 分享 facebook

明星白隊內野陣容也不容小覷，平鎮高中三壘手林子豪是穩定的中長打型打者，在U18世界盃表現出色，被視為明年中職選秀首輪大物。謝承勳的姪子謝毅就讀於台東體中，主要鎮守二游大關，快腿也是他的優勢之一；玉里高中林子宸則是具備長打能力的游擊手，平鎮高中黃勇傳雖然才高一但游擊守備範圍毫不遜色；成德高中王以丞則是有潛力的三壘手；大理高中的重砲一壘手李展毅長打產量穩定，全壘打實力備受期待；台東體中黃霆杉和高苑工商孔念恩都是母隊的第4棒強打一壘手，具有一棒擊沉對手的能力，全都是台灣棒壇明日之星。