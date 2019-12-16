中職／中信兄弟公布異動 丘昌榮接任總教練

中信兄弟新任總教練丘昌榮。圖／中信兄弟球團提供 分享 facebook

中信兄弟隊今天公布新任總教練人選，由首席教練丘昌榮接掌兵符，過去在中信擔任過打擊、首席教練，也兼任農場主管，具有多年資歷是出線的原因之一。

中信兄弟球季後宣布不與總教練伯納續約，原本考慮繼續找外籍教練執教，後來決定從本土教練中找接任人選，前猿隊總教練洪一中本也是考慮人選，但隨著洪總選擇富邦悍將，範圍縮小到丘昌榮與二軍總教練林威助，最終由熟悉一軍的丘昌榮出線。

丘昌榮棒球生涯開始於台北士林國小，在華興中學成長，業餘成棒經歷俊國、陸光和聲寶巨人，台灣大聯盟成立後加入宏碁金剛隊，隨後效力過太陽隊、誠泰Cobras隊，球員生涯11年累積64轟、305打點，打擊率2成53。

2007年丘昌榮轉任教練，曾任新北市成棒隊總教練，2014年6月重回職棒球場，擔任中信兄弟隊打擊教練，獲得不少球員好評，「恰恰」彭政閔曾在2014年上半季陷入打擊低潮，下半季找回手感，將打擊率拉回到三成，彭政閔表示，丘昌榮的美式觀念指導，讓他重新找到顛峰時期的打擊心態。

2016年中信兄弟爭冠失利，總教練吳復連遭撤換，丘昌榮接任首席教練，2017年起中信兄弟球團希望建構美式訓練與養成系統，聘請外籍總教練，丘昌榮擔任輔佐角色，完整參與系統建立過程，接手後能夠繼續維持相同體系。