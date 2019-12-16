親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

評／美軍聯絡官進駐聯兵營 能給國軍什麼幫助？

年關將近驚傳裁員 宏達電認了：為保這2項事業

運動筆記跌倒了，我借你勇氣，再站起來就好。【旅跑】廣州馬拉松博覽會有吃又有玩
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA今日十大好球 (12月16日)賽事懶人包 (12月16日)

青棒／李晨薰赴美開TJ手術 要勇敢拚回投手丘

2019-12-16 15:13中央社 台北16日電

平鎮高中火球男李晨薰因為韌帶撕裂傷，赴美接受韌帶置換手術。 聯合報系資料照
平鎮高中火球男李晨薰因為韌帶撕裂傷，赴美接受韌帶置換手術。 聯合報系資料照
分享

平鎮高中火球男李晨薰因為韌帶撕裂傷，赴美接受韌帶置換手術。李晨薰今天透過粉絲團指出，從小以職棒為目標，在此時面臨開刀抉擇深受打擊，也提到會勇敢面對，盼再回投手丘。

李晨薰今年8月在小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽冠軍戰先發5局飆8K，好投壓制，率隊完成小馬青棒二連霸。結束小馬賽事後回台，加入U18世界盃青棒賽中華隊時，出現身體疲勞的狀況，U18世界盃沒有登板出賽紀錄。

李晨薰返台後接受檢查，確定為手部韌帶撕裂，已赴美將接受韌帶置換（Tommy John）手術。李晨薰透過粉絲團發言，提到「身為一個從小以職棒為夢想的球員，在高三就要面臨如此轉折的課題，我承認我確實深受打擊」。

李晨薰從國小五年級開始就是國家隊的常客，他表示出征國際賽事開啟視野，「現在回想起來在很多高張力的比賽中，我無一不全力以赴，希望為國家代表隊獲得佳績，也鼓舞、豐富自己的棒球路程」，若再一次選擇，還是會投身最熱愛的棒球運動。

但李晨薰也提到，重新檢視受傷的過程，並非短時間造成的，因為不懂得保護自己，沒有增強身體的強度到足以應付大小賽事，他也希望以自己的例子，讓其他球員了解健康管理與防護的重要性。

面對未知的未來，李晨薰表示會勇敢面對，手術過後家人也會陪同留在美國復健，「我是台東泰源村的孩子，移居在都市叢林中接受運動現實的考驗，感受運動生命的可貴，這樣的試煉我會努力消化成未來向上躍起的能量，再次踏上投手丘投出讓家人感動的比賽」。

李晨薰棒球中華隊

相關新聞

中職／中信兄弟公布異動 丘昌榮接任總教練

2019-12-16 14:41

中職／洋教頭時代告終 兄弟美式風格失敗收場

2019-12-16 15:43

中職／「樂天桃猿」呼之欲出 曾豪駒可望接教頭

2019-12-16 13:45

中職／史上首見教頭大風吹 洪總對抗3菜鳥

2019-12-16 15:13

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

冬盟／味全龍獲季軍 葉總直呼很意外

2019-12-15 23:57

冬盟／日本社會人奪首冠 教頭提及劉致榮

2019-12-15 22:03

不老棒球聯盟今邀陳柏豪開球 老人圓夢打出活力滿滿

2019-12-15 20:58

6搶1／主辦權農曆年前解決 吳志揚還是想要洪總

2019-12-15 18:48

冬盟／黃柏豪打擊率4成演驚奇 盼加強守備

2019-12-15 18:40

青棒／平鎮4局完封穀保 奪鋁棒聯賽第4冠

2019-12-15 17:05

冬盟／中職第4名達標 林威助讚龍隊：是團隊了

2019-12-15 16:46

冬盟／魏全抓6次盜壘 葉總讚表現出乎預料

2019-12-15 16:29

冬盟／職棒初試啼聲 味全狀元劉基鴻自評還OK

2019-12-15 13:13

專訪／「二刀流」師徒 王傳家與劉致榮情如父子

2019-12-15 13:03

專訪／王傳家相中劉致榮 「祖先允許」才放行

2019-12-15 13:00

冬盟／龍隊是生涯句點？ 川崎要返家繼承水電行

2019-12-15 11:49

棒球／華興美和OB賽扛先發 大郭：像回到日職

2019-12-14 23:59

冬盟／四強戰投手被打爆 林威助：這是磨練

2019-12-14 23:57

冬盟／龍隊不敵日本社會人 台灣無緣留冠

2019-12-14 23:55

冬盟／味全龍2失誤無緣冠軍戰 葉君璋仍評80分

2019-12-14 21:04

中職／擴編選秀新血 廖文揚現身味全龍打照面

2019-12-14 18:53

冬盟／明年回聘川崎？ 吳德威：考量角色和效益

2019-12-14 18:00

中職／洪總跳槽富邦 林柏佑能理解想法

2019-12-14 17:25

棒球／扛華興美和OB賽先發 郭源治兩觀點看投手丘

2019-12-14 17:05

中職／洪總跳槽富邦 鄭兆行：意外他離開

2019-12-14 16:42

冬盟／中職聯隊淪季軍戰 林威助將接中信教頭？

2019-12-14 16:41

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

2019-12-02 07:00

日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00

中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

2019-11-29 07:00

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00
看更多

熱門文章

羽球年終賽／遭陳雨菲逆轉 戴資穎將讓出球后

2019-12-15 18:03

NBA／八村壘、渡邊雄太同場較勁 寫聯盟新頁

2019-12-15 17:06

NBA／當完兒子啦啦隊 詹姆斯轟32分擒老鷹

2019-12-16 09:57

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

NBA／祝唐西奇康復 巴特勒：願付錢看他打球

2019-12-16 09:52

冬盟／日本社會人奪首冠 教頭提及劉致榮

2019-12-15 22:03

中職／中信兄弟公布異動 丘昌榮接任總教練

2019-12-16 14:41

冬盟／中職第4名達標 林威助讚龍隊：是團隊了

2019-12-15 16:46

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

NBA／腳踝扭傷成傷兵 唐西奇留達拉斯觀察

2019-12-16 08:13

MLB／五年8500萬美元 響尾蛇簽下邦賈納

2019-12-16 07:57

NBA／哈登續爆量得分 場均39.3分角逐MVP

2019-12-15 18:53

NBA／76人少安比德 慘輸籃網20分斷5連勝

2019-12-16 10:54

冬盟／完封中職聯隊 味全龍復活就拿季軍

2019-12-15 16:26

NBA／大學恩師證實 沃爾母親不幸癌逝

2019-12-15 17:40

NBA／布萊德索休兵2週 字母哥：球隊有足夠深度

2019-12-16 11:50

MLB／曾拒絕洋基 凱許曼相信柯爾能克服高壓

2019-12-16 12:26

中職／「樂天桃猿」呼之欲出 曾豪駒可望接教頭

2019-12-16 13:45

爆米花／假日限定的王牌 吳昇峰高人氣帶回業餘

2019-12-15 22:24

MLB／印地安人交易克魯柏 兩屆塞揚加盟遊騎兵

2019-12-16 08:46

羽球年終賽／遭逆轉苦吞銀 小戴讓出球后

2019-12-15 23:54

NBA／輸不停！ 鵜鶘不敵魔術吞隊史最慘12連敗

2019-12-16 10:45

NBA／布克板凳席吞T 太陽教頭不滿裁判

2019-12-16 12:12

冬盟／魏全抓6次盜壘 葉總讚表現出乎預料

2019-12-15 16:29

中職／史上首見教頭大風吹 洪總對抗3菜鳥

2019-12-16 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top