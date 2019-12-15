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冬盟／日本社會人奪首冠 教頭提及劉致榮

2019-12-15 22:03聯合報 記者吳敏欣／即時報導

日本社會人隊在長澤狀徒開轟並且貢獻三分打點的帶領下，以4：2擊敗日職紅隊，連三年...
日本社會人隊在長澤狀徒開轟並且貢獻三分打點的帶領下，以4：2擊敗日職紅隊，連三年參賽終於拿到冬盟首冠。 圖／中職提供
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冬盟冠軍贏家出爐，日本社會人隊在長澤狀徒開轟並且貢獻三分打點的帶領下，以4：2擊敗日職紅隊，連三年參賽終於拿到首冠。

日本社會人隊四局上先發難，兩支安打和一個保送製造滿壘、一人出局，矢野幸耶用高飛犧牲打攻破鴨蛋，下一棒長澤狀徒再補上適時長打、接著灌入兩分；埋伏在第八棒的長澤此役四打數三安打，七局上他更敲出陽春彈，個人攬下三分打點。

日本社會人隊連三年參賽終於拿到首冠。 圖／中職提供
日本社會人隊連三年參賽終於拿到首冠。 圖／中職提供
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日職紅隊四局下反擊，滿壘時由獲得最優秀打者獎的川越誠司揮出安打，一棒帶有兩分打點，不過這已經是他們整役唯一機會，之後再無分數進帳，無力扭轉戰局。

例行賽對決四次日職紅隊皆吞下敗仗，日本社會人隊於冠軍戰甜蜜復仇，總教練石川章夫點出，先發投手岩本喜照五局的壓制是關鍵，「前兩場對戰就有讓他上去先發，今天有抓到對方打者習性。」

日本社會人隊連3年奪冠。 圖／中職提供
日本社會人隊連3年奪冠。 圖／中職提供
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石川章夫10月才率領日本代表隊來台灣出征亞錦賽，不敵中華隊拿到亞軍，對當時陣中的業餘打者跟不上劉致榮155公里火球耿耿於懷，這次冬盟他就對打者下達課題，需設定好職棒投手115公里至150公里的速球，「不過目前他們對150公里以上的球速還沒適應好，這部分還需再加強。」

受明年東京奧運賽事影響，日本業餘賽事賽程有所異動，明年將趕不及來台參加冬盟賽事，不過石井章夫表示，冬盟一直是日本業餘代表隊選材必經的過程，未來有機會一定會再來參賽。

冬盟劉致榮

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