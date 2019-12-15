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不老棒球聯盟今邀陳柏豪開球 老人圓夢打出活力滿滿

2019-12-15 20:58聯合報 記者陳秋雲／即時報導

弘道老人福利基金會成立不老棒球聯盟，推廣不老棒球運動邁向第8年，2019年不老棒球聯盟大會師，採明星紅白對抗賽形式，分為男子組與女子組，邀請16隊不老棒球員資格混組對打，趣味接力競賽，讓阿公阿嬤們各個都直呼有趣！

支持不老棒球的台灣人壽也特地邀中信兄弟投手陳柏豪開球，在女子對抗賽中擔任投手，阿嬤球員們面對眼中十足「小鮮肉」的陳柏豪投球，絲毫不鬆懈，激盪出精彩的火花。

弘道自2012年成立不老棒球聯盟以來，從最初的3支球隊激增到16支球隊，登錄達562名球員，最高齡的是89歲的馬春生，來自屏東大社穿山甲隊。

阿公阿嬤從全台各地來到台中齊聚一堂，見面如同老朋友般彼此問候寒暄，氣氛熱絡，在大會師上更頒發各項榮譽獎項，勉勵今年當中表現可圈可點，圓夢精神可嘉的球員、教練和球隊們。

​台中71歲林瑞慶年輕時在電視上看到少棒拿到世界冠軍，留下深刻的印象，但雖然很喜愛棒球，卻一直無緣接觸，直到退休後，某天在球場慢跑運動時，經里長引薦加入了四民牛不老棒球隊，一償宿願。性格樂觀開朗，帶著圓夢的態度全心投入球隊練習，練球幾乎是不缺席的，投、打、守都表現穩健優異，即使身為球隊當中最高齡的長輩，照樣與球員共同搬運球具、整理場地，更會經常鼓勵其他隊員，獲不老棒球最佳精神獎。

屏東穿山甲棒球隊的73歲許望生爺，孫子是高中聯隊選手，他愛看電視轉播中孫子投球，模仿如何抬腳。參加棒球隊後，許望生積極練球與比賽，不僅改善了老化後骨頭與肌肉退化問題，更讓爺爺記憶力變好。身為球隊隊長，每當大家集合練球時，他早就已經默默的預備好所有東西，一心一意追逐自己的棒球夢，是大家心中最佳精神獎的代表，獲獎實至名歸。

宜蘭瑪拉道旗魚棒球隊今年首成立，原民長輩用棒球展現青春活力！大多隊員都來自花蓮縣光復鄉阿美族。

光復鄉曾經是許多著名職棒球星，兒時孕育成長的家鄉，是他們再熟悉不過的運動了，一聽到要組棒球隊，有機會可以走出戶外動一動，躍躍欲試，球隊每個月挪出一個整天，球員們不辭辛勞搭車遠赴宜蘭蘇澳辛勤練球，或是與其他宜蘭不老棒球隊進行友誼賽互動交流，相互切磋，期待著球技能日益進步。

64歲許信德一手打造宜蘭瑪拉道旗魚球隊，獲得圓夢推手獎。他說，隊名瑪拉道，在原住民文化中是太陽神的代表，當太陽從東部緩緩升起，旗魚在海中奮力跳躍，總為人們帶來希望與陽光，就像是自己當初成立球隊的初衷，期待藉由不老棒球的平台，帶部落長輩們走出家門，擴大交友圈接觸人群。

不老棒球推廣除了社區投入、社區輔導員與志工的付出外，經費和資源也需要有穩定的來源，才能讓聯盟有長遠的發展。今年有台灣人壽股份有限公司、葡萄王生技股份有限公司、味丹文教基金會、吳尊賢文教公益基金會等單位與企業的協助下，讓不老棒球能夠持續在各地遍地開花，讓長輩開心打球，在大會師上，企業也與老球員們一起同樂，以球會友。

中信投手陳柏豪今天在不老棒球聯盟賽開球。圖／弘道老人基金會提供
中信投手陳柏豪今天在不老棒球聯盟賽開球。圖／弘道老人基金會提供
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各地不老棒球讓長者圓夢。圖／弘道老人基金會提供
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各地不老棒球讓長者圓夢。圖／弘道老人基金會提供
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各地不老棒球讓長者圓夢。圖／弘道老人基金會提供
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棒球中信兄弟

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