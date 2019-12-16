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冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00Hiyan

進入第7屆的亞洲冬季棒球聯盟剛落幕。冬盟過去產生過山田哲人、岡本和真、陳晨威、黃子鵬、具滋昱等優秀「畢業校友」，回到職棒舞台後發光發亮。冬盟從2015年開始設立的最優秀打者、最優秀投手獎項，究竟這幾位MVP選手後來的發展狀況如何呢？

吉田正尚－冬盟打者的「吉田障礙」

吉田正尚2016年代表日職西軍來台參賽，以0.556打擊率、6支全壘打、30支安打、29分打點，大會「四冠王」的成績獲得最優秀打者。其中，單屆6轟、29分打點至今都還是冬盟最多紀錄，宛如難以撼動的冬盟「吉田障礙」。

冬盟結束後的第一個球季（2017年），吉田正尚雖然因腰傷及手術的關係僅僅出賽64場，不過首度打擊率突破3成，已經有破繭而出的氣勢。最近這兩個球季他更是連續全勤出賽，繳出至少0.321打擊率、26支全壘打、85分打點的成績，已經是太平洋聯盟代表性的強力左打者之一，並入選2019年世界12強賽日本國家代表隊。

經過幾年的淬鍊之後，吉田正尚的身價也扶搖直上，參加冬盟當年的年薪不過才1,500萬日圓，如今已經突破2億，早已不可同日而語。在11月底與球團的談薪，吉田正尚從8,500萬增加到2億日圓，如果以入團第5年來計算，他甚至超越了鈴木一朗當時的1億6,000萬。歐力士猛牛隊在這個季後補進了大聯盟生涯累積282支全壘打的大砲瓊斯（Adam Jones），加上吉田正尚，明年的攻擊火力可望更加升級。

歐力士外野手吉田正尚在2016年冬盟打出驚人的四冠王成績，而回到日職之後的表現也...
歐力士外野手吉田正尚在2016年冬盟打出驚人的四冠王成績，而回到日職之後的表現也越來越好，近兩季已成為聯盟中的頂尖打者。 聯合報系資料照片
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青柳晃洋－氣勢扶搖直上

回國後發展最好的MVP投手，剛好也是2016年這一梯的青柳晃洋。2016年冬盟青柳晃洋也是吉田在日職西軍的隊友，他出賽4場，戰績2勝1救援成功、防禦率1.69。繼前一年的左投岩貞祐太之後，連續兩年都是阪神虎隊的投手獲獎。

不過，岩貞祐太是阪神第一指名，青柳晃洋則是第五指名，受期待的程度原本沒有這麼高，不過今年呈現大幅成長，拿下9勝，在阪神投手群之中僅次於FA轉隊效力第一年的西勇輝。有了今年的成績，加上獨特的低肩側投，青柳晃洋已經在阪神先發投手中佔有一席之地，未來也是進入日本國家隊呼聲頗高的一名投手。

阪神虎投手青柳晃洋在2016冬季聯盟表現優異，16局投球飆出18次三振，防禦率低...
阪神虎投手青柳晃洋在2016冬季聯盟表現優異，16局投球飆出18次三振，防禦率低到1.69。經過3年的歷練之後，本季終於成為球隊主力先發投手。 聯合報系資料照片
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村上宗隆－技壓隊友塩見泰隆

25歲的佐野惠太在2017年以日職東軍第四棒之姿，繳出0.391打擊率、5支全壘打、18分打點，獲選大會MVP。這兩年在橫濱DeNA的先發地位不穩固，不過今年打擊率0.295、5支全壘打、33分打點都創生涯最佳，明年在筒香嘉智離隊之後，出賽機會可望大幅增加，甚至擠身中心打線。

比較可惜的是去年MVP打者塩見泰隆，今年原本有機會躍居先發，不過僅僅在一軍出賽45場，繳出0.182打擊率、1支全壘打、7分打點，成績與預期落差甚大。

養樂多外野手塩見泰隆在去年的冬季聯盟和今年的日職熱身賽打得嚇嚇叫，但一開季就陷入...
養樂多外野手塩見泰隆在去年的冬季聯盟和今年的日職熱身賽打得嚇嚇叫，但一開季就陷入打擊低潮，最後整季在一軍僅有88個打數，打擊率.182 打點7分。 聯合報系資料照片
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反而是同屬養樂多燕子隊、去年一起來台灣參加冬盟的村上宗隆，本季大放異彩擊出36支全壘打奪下中央聯盟新人王。

另外，2015年中華培訓隊第四棒的楊岱均，擊敗打點、安打雙冠王岡本和真（巨人）以及打擊王梁家榮等勁敵奪下大會最優秀打者獎，原本是國內相當被看好的打者。可惜進入Lamigo桃猿隊之後4個球季只在一軍出賽61場，沒有任何全壘打，目前因罹患腦瘤動刀，處於休養狀態，讓球迷留下許多感傷。

獲得2015年冬盟最佳投手的日職聯隊岩貞祐太(左)，與最佳打者的中華培訓隊楊岱均...
獲得2015年冬盟最佳投手的日職聯隊岩貞祐太(左)，與最佳打者的中華培訓隊楊岱均，當時兩人互相稱讚對方很難對付，可惜兩人在2019年都遇到職業生涯的重大挫折。 聯合報系資料照片
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新科MVP發展性如何？

新出爐的2019年冬盟最優秀投手和打擊獎，由日職紅隊的投手日隈Julius、外野手川越誠司獲選。

川越誠司在2015年是以投手角色被西武獅選進，今年才剛棄投從打轉為外野手，年底到台灣參加冬盟就奪下最優秀打者獎。

西武隊外野手川越誠司本季才剛剛棄投從打，就在冬盟拿下最優秀打者獎。 圖／中華職棒...
西武隊外野手川越誠司本季才剛剛棄投從打，就在冬盟拿下最優秀打者獎。 圖／中華職棒聯盟提供
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日隈Julius效力於東京養樂多燕子，近年以育成球員身分出賽。這次來到台灣參加冬季聯盟，出賽5場、2場先發，共15局拿下2勝0敗、防禦率0.60。養樂多向來苦缺投手戰力，日隈Julius將有很大的發揮空間。這兩名新科冬盟MVP明年球季的表現值得關注。

冬盟楊岱均

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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