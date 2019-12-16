冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜
進入第7屆的亞洲冬季棒球聯盟剛落幕。冬盟過去產生過山田哲人、岡本和真、陳晨威、黃子鵬、具滋昱等優秀「畢業校友」，回到職棒舞台後發光發亮。冬盟從2015年開始設立的最優秀打者、最優秀投手獎項，究竟這幾位MVP選手後來的發展狀況如何呢？
吉田正尚－冬盟打者的「吉田障礙」
吉田正尚2016年代表日職西軍來台參賽，以0.556打擊率、6支全壘打、30支安打、29分打點，大會「四冠王」的成績獲得最優秀打者。其中，單屆6轟、29分打點至今都還是冬盟最多紀錄，宛如難以撼動的冬盟「吉田障礙」。
冬盟結束後的第一個球季（2017年），吉田正尚雖然因腰傷及手術的關係僅僅出賽64場，不過首度打擊率突破3成，已經有破繭而出的氣勢。最近這兩個球季他更是連續全勤出賽，繳出至少0.321打擊率、26支全壘打、85分打點的成績，已經是太平洋聯盟代表性的強力左打者之一，並入選2019年世界12強賽日本國家代表隊。
經過幾年的淬鍊之後，吉田正尚的身價也扶搖直上，參加冬盟當年的年薪不過才1,500萬日圓，如今已經突破2億，早已不可同日而語。在11月底與球團的談薪，吉田正尚從8,500萬增加到2億日圓，如果以入團第5年來計算，他甚至超越了鈴木一朗當時的1億6,000萬。歐力士猛牛隊在這個季後補進了大聯盟生涯累積282支全壘打的大砲瓊斯（Adam Jones），加上吉田正尚，明年的攻擊火力可望更加升級。
青柳晃洋－氣勢扶搖直上
回國後發展最好的MVP投手，剛好也是2016年這一梯的青柳晃洋。2016年冬盟青柳晃洋也是吉田在日職西軍的隊友，他出賽4場，戰績2勝1救援成功、防禦率1.69。繼前一年的左投岩貞祐太之後，連續兩年都是阪神虎隊的投手獲獎。
不過，岩貞祐太是阪神第一指名，青柳晃洋則是第五指名，受期待的程度原本沒有這麼高，不過今年呈現大幅成長，拿下9勝，在阪神投手群之中僅次於FA轉隊效力第一年的西勇輝。有了今年的成績，加上獨特的低肩側投，青柳晃洋已經在阪神先發投手中佔有一席之地，未來也是進入日本國家隊呼聲頗高的一名投手。
村上宗隆－技壓隊友塩見泰隆
25歲的佐野惠太在2017年以日職東軍第四棒之姿，繳出0.391打擊率、5支全壘打、18分打點，獲選大會MVP。這兩年在橫濱DeNA的先發地位不穩固，不過今年打擊率0.295、5支全壘打、33分打點都創生涯最佳，明年在筒香嘉智離隊之後，出賽機會可望大幅增加，甚至擠身中心打線。
比較可惜的是去年MVP打者塩見泰隆，今年原本有機會躍居先發，不過僅僅在一軍出賽45場，繳出0.182打擊率、1支全壘打、7分打點，成績與預期落差甚大。
反而是同屬養樂多燕子隊、去年一起來台灣參加冬盟的村上宗隆，本季大放異彩擊出36支全壘打奪下中央聯盟新人王。
另外，2015年中華培訓隊第四棒的楊岱均，擊敗打點、安打雙冠王岡本和真（巨人）以及打擊王梁家榮等勁敵奪下大會最優秀打者獎，原本是國內相當被看好的打者。可惜進入Lamigo桃猿隊之後4個球季只在一軍出賽61場，沒有任何全壘打，目前因罹患腦瘤動刀，處於休養狀態，讓球迷留下許多感傷。
新科MVP發展性如何？
新出爐的2019年冬盟最優秀投手和打擊獎，由日職紅隊的投手日隈Julius、外野手川越誠司獲選。
川越誠司在2015年是以投手角色被西武獅選進，今年才剛棄投從打轉為外野手，年底到台灣參加冬盟就奪下最優秀打者獎。
日隈Julius效力於東京養樂多燕子，近年以育成球員身分出賽。這次來到台灣參加冬季聯盟，出賽5場、2場先發，共15局拿下2勝0敗、防禦率0.60。養樂多向來苦缺投手戰力，日隈Julius將有很大的發揮空間。這兩名新科冬盟MVP明年球季的表現值得關注。
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