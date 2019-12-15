6搶1／主辦權陷僵局？ 吳志揚：農曆年前解決

針對6搶1主辦權僵局，中職會長吳志揚今天表示，日期還在協商，目標是過年以前處理好相關權益分配。 聯合報系資料照 分享 facebook

攸關明年東京奧運門票的6搶1最終資格賽，體育署、中職和棒協三方協調會議還在難產中，中職會長吳志揚今天表示，日期還在協商，目標是過年以前處理好相關權益分配。

中華隊12強賽未能奪得東奧門票，需仰賴明年4月初的6搶1資格賽爭奪最後一席代表權，不過中職和棒協卻在延續12強賽合作模式上出現意見分歧，備戰第一關就先卡住，吳志揚指出，「我們是遵守合約的一方，沒有需要改善的東西，他們（棒協）提出問題，我們希望不要改合約，細節可以討論。」

除了「組、訓、賽」喬不攏，中華隊還得面對教頭人選問題，12強賽總教練洪一中在結束任務後辭意堅決，如今又拋出來季轉任富邦悍將教職的人事震撼彈，重回國家隊續掌兵符的機率看似更小，吳志揚坦言最近因洪一中休假沒有聯絡，但屬意由他再度執教，「洪總不管到哪隊都是很重要的總教練，本來就預設他的任務會一路到奧運。」

為了珍貴的東奧代表權，中職在剩下的三個多月時間，還有許多人事得處理到位，明年中職賽程已經準備了不同版本，上半季開打時間配合6搶1外，下半季也將視有無奧運調整安排；另外也得詢問中職各隊的配合意願，其中包含成為新夥伴的日本樂天集團，吳志揚表示，「這要等中華隊總教練挑好人選，下一步才是球員願意打、球團願意放行。」