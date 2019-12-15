青棒／平鎮4局完封穀保 奪鋁棒聯賽第4冠

平鎮高中在鋁棒聯賽奪冠。圖／學生棒聯提供 分享 facebook

高中鋁棒聯賽今天進行冠軍戰，由兩支青棒強權平鎮高中、穀保家商強碰，平鎮首局就灌進7分，再靠黃保羅以34球連抓12個出局數，提前4局以10：0搶下勝利，奪下隊史在鋁棒聯賽的第4冠。

平鎮在首局就展開凶猛攻勢，面對穀保先發投手邱緯綸連續掃出安打，羅浩晨敲出清壘三壘打後，張翔補上二壘打，戴伯丞隨後揮出一發左外野方向的3分砲，一舉將比數拉開，平鎮單局攻進7分奠定勝基。

第3局平鎮再靠鄭郭佑、黃冠倫、羅浩晨連續安打多添3分，將比數拉開至10分差，也讓比賽提前結束。

平鎮先發投手黃保羅只用34球，沒有讓穀保打者踏上壘包，演出4局的迷你「完全比賽」，奪下冠軍戰勝投。而他在今年鋁棒聯賽出賽3場拿下2勝，合計投10局沒有被揮出安打，送出8次三振，僅出現1次保送。

平鎮高中黃保羅奪冠軍戰勝投。圖／學生棒聯提供 分享 facebook

扛起球隊爭冠的先發重任，黃保羅表示：「冠軍戰先發還是有點緊張，用深呼吸調整，這次鋁棒聯賽投球觀念有提升，感謝隊友幫我守備。投球方面，還想提升球速，也想增加變化球種，尤其想跟學長吳秉恩學變速球。」

平鎮在今年鋁棒聯賽奪冠，投手群表現近完美，6場比賽合計只失1分非自責分，總教練吳柏宏表示：「應該是野手幫助很大，每位投手控球落差不大，都靠守備幫忙，也打了很多分數。」

平鎮在半個月內先後於黑豹旗、鋁棒聯賽冠軍戰擊敗挑戰衛冕的穀保，吳柏宏說：「我們木棒組和鋁棒組都一起練習，各方面都有練到，這次鋁棒聯賽，投打都超水準的100分。」