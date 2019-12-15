冬盟／完封中職聯隊 味全龍復活就拿季軍

味全龍投手徐若熙先發5局無失分。圖／中職聯盟提供 分享 facebook

冬季聯盟最後一天賽事，台灣地主中職聯隊和味全龍隊先於午場進行季軍戰，味全龍投打俱佳，投手群聯合展現壓制力，打線也敲出12支安打，終場以7：0完封中職聯隊，復隊後首個聯賽就拿到第三名的成績。

在兩個保送加持下，味全龍三局下一口氣以三分打破僵局，先是黃柏豪的長打換回一分，兩出局後劉基鴻補上安打再灌兩分，將比數拉開安全距離。

味全龍先發投手徐若熙5局好投未失分，只被敲出兩支安打，一個保送、兩次三振，接手的林子昱、廖任磊也相繼完成任務，合力完封中職聯隊。

味全龍5局下趁著投手暴投多跑回一分，6局下黃柏豪把握二、三壘有人機會，敲出一分打點安打，另一分因一壘手回傳球失誤跟著進帳。

例行賽就以破4成的打擊率成打擊王，黃柏豪最後在冬盟留下4成31打擊率的恐怖數據，他認為關鍵在於心態上的調適，「順其自然，每天都抱著平靜的心情去打。」

李凱威敲出陽春全壘打，冬盟個人首轟開張。圖／中職聯盟提供 分享 facebook

李凱威七局下敲出陽春全壘打，用冬盟個人首轟為味全龍錦上添花，他說自己對左投的滑球比較感到壓迫感，剛好今天對手都是派右投，在不希望球數落後的情況下積極出棒，收到好的結果。

味全龍今年重新加盟中職，7月成軍至今不到半年，就能在冬季聯盟以季軍作收，總教練葉君璋也說很意外，「一開始沒預料到這結果，昨天四強賽以為能贏，可惜最後差在球員缺乏經驗，不過今天是場完美的比賽。」