冬盟／魏全抓6次盜壘 葉總讚表現出乎預料

味全龍捕手魏全（圖）雖然是選秀最後一輪，不過冬盟蹲捕表現亮眼，讓總教練葉君璋也稱讚他「出乎預料的好」。 中央社 分享 facebook

味全龍捕手魏全雖然是選秀最後一輪，不過冬盟蹲捕表現亮眼，一共抓到6次盜壘阻殺，讓總教練葉君璋也稱讚他「出乎預料的好」，魏全則表示，這次冬盟在配球方面學習到很多。

味全龍隊在今年季中選秀選進28輪、32名選手，魏全是在最後一輪、最後一個順位被選進，不過在冬盟蹲捕表現亮眼，出賽8場抓到6次盜壘阻殺，阻殺率達4成29，沒有發生失誤；攻擊部分則是20打數敲3支安打，打擊率1成50。

魏全表示，打冬盟能提早適應職業環境，「畢竟成棒跟職業還是不一樣，提早適應張力和強度。」他也不因選秀順位是最後一個而受到影響，他指出，進球隊後就要把總教練要求的部分做好。

對於阻殺表現，魏全指出，之前本來阻殺就不錯，但丟球沒有太穩定，進球隊後總教練葉君璋有幫忙調整，「葉總幫助我改一些小細微的動作，現在丟起來比較穩定。」

除了阻殺，魏全認為冬盟時在配球方面學到最多，「比賽完葉總還是會跟我們講哪裡有問題，下一場再去改進，每一場都檢討、學習。」

葉君璋也稱讚魏全表現「出乎預料的好」，「在冬盟前他的投打都還沒有到位，但短時間將缺點改過來，變成最穩定的捕手。」

不過魏全指出，攻擊方面還要再加強，由於打冬盟前，外籍打擊教練有讓他調整打擊動作，縮小原本比較大的揮棒動作，但他說：「調整滿多的，現在還在適應，因為外籍教練回去了，現在是泰山教練在幫我看。」

魏全也表示，現在還在適應職業投手，「職業投手會一直往你的弱點去攻擊，這方面應變能力還在學習。」