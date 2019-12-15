專訪／王傳家相中劉致榮 「祖先允許」才放行

師徒檔王傳家（右）與劉致榮是U18的中華隊成員。圖／王傳家提供 分享 facebook

前職棒球員王傳家接掌鶯歌工商「十年有成」，不僅有兩位選手在中職選秀會被挑中，「火球男」劉致榮更是以75萬美元簽約金加盟美職紅襪隊，明年要應邀參加大聯盟春訓。

把劉致榮當成兒子般照顧的王傳家，回想當年把劉致榮從台南帶到鶯歌的過程不順利，會注意到劉致榮是前職棒球員陳峰民的介紹，「他是台南崇明國中青少棒隊 的總教練，我去找選手，相中三位選手，其中一個就是劉致榮。」

「當時致榮又瘦又小，身高約166公分，體重才60公斤出頭，引人注意的是協調性非常好，加上他的手腳都很大，研判他到了高中還會長高。」

當初身材不起眼的劉致榮，如今要靠著火球威力，挑戰大聯盟。圖／王傳家提供 分享 facebook

王傳家對劉致榮有興趣，但擔任警察的劉爸爸卻不太想讓兒子離家北上， 王傳家說，「每次我上門拜訪，劉爸爸都藉故不在家，只能跟劉媽媽聊，但她也說，爸爸才能作主。」

後來王傳家在偶然機會碰到劉爸爸，「還是別的家長提醒，因為我根本不認識他。」

劉爸爸直接表達「兒子很皮，恐怕很難管教。」王傳家接話，「我們管得很嚴，放心啦！」

只是這番話並沒有讓劉爸爸安心放人，王傳家說：「他們還特別回去台東老家請示祖先，看能不能讓小孩去鶯歌打球，幸好祖先同意，致榮才能北上。」

劉致榮在國中就是多功能的選手，可以當游擊手、投手與捕手，只是到了高一下發現手肘長骨刺，王傳家讓他進行清除骨刺的手術，休息三個月復原，還是讓他以游擊手為主、投手為輔的「二刀流」任務。

為了讓劉致榮長得更高壯，王傳家也費了不少心思，全隊孩子都會補充高蛋白的營養品，劉致榮是有抽高，卻不太長肉，高三畢業已長到178公分，體重68公斤。

劉致榮在高中雖不是專職投手，已展現火球威力，高二在亞青投到147公里，王傳家說：「當時他的目標就是150公里，只是身體能量與素質還不夠好，一直到大學才飆過150公里。」

高三那年劉致榮當選U18中華隊國手，對南韓之戰因投球數過多而傷了肩膀，「那場比賽要他下來，他不肯、硬要投，就受傷了。」

後來文化大學要網羅劉致榮，王傳家再三交代，前兩年不能讓他投球，讓手臂好好休養，文化棒球隊也遵守承諾，直到今年九月下旬的梅花旗棒球賽前才開始練投，穿布鞋就飆出151公里，到了冠軍賽投出令人驚豔的158公里速球，引起美國職棒球探關注。