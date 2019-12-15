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冬盟／龍隊是生涯句點？ 川崎要返家繼承水電行

2019-12-15 11:49聯合報 記者吳敏欣／即時報導

葉君璋肯定川崎宗則這段時間的貢獻。 記者吳敏欣／攝影
葉君璋肯定川崎宗則這段時間的貢獻。 記者吳敏欣／攝影
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味全龍日籍客座教練兼球員川崎宗則在今天冬季聯盟賽事後結束階段性任務，預計將在近日離開台灣，他語重心長地說，若是味全龍明年沒繼續找他，棒球生涯應該就到今天為止，下一步回故鄉接手父親的水電行家業。

川崎宗則因為傷勢只在冬盟出賽兩場，三打數敲出一支安打，今天是味全龍最後的季軍賽，他確定不會上場，賽前他在休息室和球員及教練團告別，總教練葉君璋喊話，「明年見。」

自7月初來台進駐味全龍，川崎宗則半年來看到陣中小老弟成長，認為這次在冬盟大家有打出成績，並看到年輕選手自信；他笑說在這樣的新球隊中，也讓他回想起許多過往年輕時代打球的回憶。

和味全龍的合約至今天到期，川崎宗則表示明年當然很想再回來，重拾球員兼教練的身分，但要是雙方無緣繼續合作，他將會回家鄉鹿兒島，接手父親的水電行，「爸爸已經70幾歲，我也有水電工證照，如果明年沒回來味全，我的棒球生涯就到今天了。」

川崎宗則在休息室和球員及教練團合影告別。 記者吳敏欣／攝影
川崎宗則在休息室和球員及教練團合影告別。 記者吳敏欣／攝影
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葉君璋肯定川崎宗則這段時間的貢獻，稱他能給場上的年輕球員安定感，補足他們信心不足之處，「他以球員身分對球隊幫助比較大，因為跟選手距離更近。」

川崎宗則的經紀人下周將來台和味全龍洽談續約事宜，領隊吳德威直言，「他很想當選手，但身體狀況看起來無法負擔比賽，所以我們會對他的角色是否能調整，以及價格上的協商進行討論，這當然也要看他本人意願。」

川崎宗則味全龍冬盟

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