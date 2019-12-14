冬盟／味全龍2失誤無緣冠軍戰 葉君璋仍評80分

冬季聯盟四強賽，味全龍的兩次守備失誤成為致命傷，以2：4遭日本社會人隊逆轉，明天將和中職聯隊在季軍戰上演台灣內戰。

味全龍二局上先馳得點，開路先鋒郭天信把握兩人出局，二、三壘有人契機，敲出清壘中外野安打，率先打回兩分。

三局下味全龍守備自亂陣腳，兩人出局並且一、三壘有人時，游擊手曾傳昇接球失誤，幫助日本社會人打破鴨蛋，接下來又被中野拓夢補上適時安打再要一分，比數形成2：2平手。

味全龍五局下內野再度出包，這次換三壘手劉基鴻傳球失誤，讓日本社會人開局就站上二壘，兩人出局後，逢澤峻介和中野拓夢連續兩棒安打各打回一分，成為日本社會人逆轉勝的關鍵。

味全龍洋投巴里歐茲先發6局，被敲7支安打，所失4分都非責失分，帶有5次三振，卻悲情承擔敗投。

因為守備狀況斷送勝利，味全龍總教練葉君璋卻認為不是壞事，球隊目前技術各方面已經不錯，也逐漸步上正軌，「我們是年輕的球隊，這兩個失誤讓他們知道守備的重要性，給選手努力的方向。」