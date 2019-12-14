中職／擴編選秀新血 廖文揚現身味全龍打照面

味全龍今天在台中洲際棒球場出戰冬盟四強賽，擴編選秀後即將從統一獅轉隊而來的廖文揚也現身休息室，先和未來的同事打招呼，他表示是回娘家順道過來，明年初才會正式向球隊報到。

今年新成軍的味全龍透過年底的擴編選秀，從中職四隊各取走一名球員，其中廖文揚是最資深的戰力，32歲的他已經待在獅隊9年，曾是本土先發主戰力，近兩季則多數待在二軍，沒有太多亮眼表現，今年一軍14場後援出賽，防禦率8.10。