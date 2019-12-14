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中職／擴編選秀新血 廖文揚現身味全龍打照面

2019-12-14 18:53聯合報 記者吳敏欣／即時報導

味全龍今天在台中洲際棒球場出戰冬盟四強賽，擴編選秀後即將從統一獅轉隊而來的廖文揚也現身休息室，先和未來的同事打招呼，他表示是回娘家順道過來，明年初才會正式向球隊報到。

今年新成軍的味全龍透過年底的擴編選秀，從中職四隊各取走一名球員，其中廖文揚是最資深的戰力，32歲的他已經待在獅隊9年，曾是本土先發主戰力，近兩季則多數待在二軍，沒有太多亮眼表現，今年一軍14場後援出賽，防禦率8.10。

由於和獅隊的合約今年底才到期，廖文揚今天只是先趁著回娘家，順道帶兒子來球場看比賽，並到味全龍球員休息室中，和未來的隊友打照面，也與總教練葉君璋短暫交談。

廖文揚現身味全龍休息室打照面。記者吳敏欣／攝影
廖文揚現身味全龍休息室打照面。記者吳敏欣／攝影
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味全龍廖文揚選秀

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