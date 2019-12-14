中職／洪總跳槽富邦 林柏佑能理解想法

悍將網羅洪一中擔任新球季總教練。 報系資料照 分享 facebook

看到總教練洪一中跳槽到富邦悍將隊的消息，猿隊投手林柏佑坦言一開始感到意外，但透過新聞了解洪總想法，也能夠理解，畢竟職棒場上，球員、教練流動很正常。

富邦悍將日前拋出震撼彈，宣布邀請前Lamigo桃猿隊總教練洪一中接任新教練，洪總表示，關鍵在於悍將隊提出三年合約，加上經營權轉移，因此轉隊較無情感負擔，林柏佑表示：「職棒就是這樣，無論球員還是教練，當然會想往好的待遇走。」

洪總在猿隊帶兵拿下884勝、七次總冠軍，都是中職紀錄，林柏佑認為他不管練習還是比賽時，都要求完美，希望球員做到最好，這點也幫助球員成長。

林柏佑從2013年返台加入中職，就一直在洪一中麾下，他還記得剛加入球隊時，因為身材太瘦，洪總一直盯著，注意他有沒有多吃一點，林柏佑說：「他有時候苦口婆心，也是關心球員。」

而洪一中在猿隊執教16年，拿下過13座季冠軍，但也曾遇到戰績墊底，自己也在2010年被下放二軍執教，林柏佑說：「洪總這陣子也滿辛苦的，球隊的起起伏伏，他也經歷了很多。」

猿隊12月17日將舉行記者會，公布日本樂天集團接手後的新隊名、球衣，新任總教練人選勢必也是關注重點，林柏佑表示，未來無論管理層、總教練是誰，勢必會有不同風格，「對年輕選手來說，會有進步空間，對我們這些比較資深的球員來說，也會有新的東西值得學習。」