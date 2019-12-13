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冬盟／島田海吏關鍵追平砲 日職白戰平韓職獲第5

2019-12-13 22:33中央社 台中13日電

亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際棒球場舉行5至6名排名賽，日職白隊島田海吏第8局敲關鍵追平全壘打，最終3比3與韓職聯隊握手言和，比較例行賽戰績後，白隊獲本屆冬盟第5名。

韓職聯隊1局上趙修行敲安打後盜上二壘，之後梁碩桓敲出安打，韓職先馳得點；4局上都太勳、梁碩桓敲安打，之後出現觸身球及四壞球保送，擠回1分，韓職取得2比0領先。

日職白隊4局下展開反攻，松田進、片山雄哉敲安打後，加藤脩平強迫取分，追回1分；5局下二、三壘有人時，熊谷敬宥擊出1打點滾地球，追平比數。

6局上一、三壘有人時，韓職聯隊盧施煥擊出高飛犧牲打，不過8局下日職白隊的島田海吏轟出陽春全壘打，再度追平比數，終場雙方就以3比3握手言和，由於此戰沒有延長賽制，第5名由例行賽戰績較佳的日職白隊拿下。

第8局轟出關鍵追平陽春砲的島田海吏獲選為單場MVP，他在冬盟出賽16場，敲出21支安打，包含3發全壘打，打擊率3成56。對於這次來參加冬盟，他說：「因為整體賽季比較短，打擊起伏比較小，能夠馬上修正缺點，覺得自己設下的課題有達成。」

至於在冬盟進步最多的地方，島田海吏認為，「心情起伏控制得比較好，打不好時能維持平常心。」

來自阪神的島田海吏身穿53號，繼承阪神名將赤星憲廣的背號，島田海吏表示，「會想要超越學長，自己能做的盡量去做，做不到的也要超越自我，希望能拿下好成績。」

冬盟

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