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鈴木一朗參加棒球研修考試 過關後可教學生打球

2019-12-13 22:31中央社 東京13日專電

從美國職棒大聯盟退休的日本傳奇球星鈴木一朗今天在東京參加一場學生棒球資格研修會，隨後參加一項考試，若獲得學生野球協會審核通過，未來即可指導高中生或大學生打棒球。

日本時事社報導，在日本，棒球選手如果隸屬於職棒，就喪失日本學生野球協會所規定的學生野球資格。所以，如果要指導學生打棒球，必須參加研修會獲得恢復學生棒球資格。

研修會區分職棒及業餘兩種，日本野球機構（NPB）今天在東京舉辦職棒類別研修會，鈴木一朗、日職前中日隊教練森繁和、日職廣島隊前外野手前田智德等127人參加。

鈴木一朗今天穿著深藍色西裝聽完課程，隨後接受一項考試，約下午5時半默默離開會場。

研修會結束後，明年2月7日進行審查，鈴木一朗如獲日本學生野球協會核准，即可指導學生打棒球。

另外，業餘棒球研修會將於14、15日二天舉行。

報導說，今年3月從美國職棒大聯盟水手隊引退的鈴木一朗，目前是水手隊球團會長特助兼指導員，仍設籍水手隊，NPB考慮鈴木一朗對棒球的貢獻，可能會以特例方式處理，讓他在退出職棒球團前恢復學生棒球資格。

鈴木一朗今年3月在東京舉行的引退記者會上曾表示，自己可能不是擔任職業隊監督的好人選，但對於指導國中生、高中生和大學生打棒球有興趣。

棒球鈴木一朗水手

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