大專聯賽／中信猛攻擊退稻江 與大同攜手保級

大專棒球聯賽排名賽中信學院今天交手稻江學院，中信全場狂敲14支安打，開路先鋒江民單場4支安打帶動球隊以9比1退稻江，順利留在公開一級；保級的學校還有大同學院。

3局上中信1人出局後，從周洪齊開始敲出4支安打，取得2比0領先。稻江4下展開反攻，開局首名打者陳宗鼎選到四壞保送，再靠著2支安打要回1分。

5局上中信再度發動攻勢，林瑋晨三壘安打加上觸身球再添2分。6局上中信持續猛攻再加上稻江投手失準，單局3支安打、3次保送，狂打一輪攻下4分奠定勝基；8上中信靠著稻江守備失誤再添1分，終場以9比1奪勝。

中信先發投手陳璽文主投5局，被敲4支安打失1分，拿下勝投；第2任投手陳澤豪主投4局，被敲3支安打沒有失分。打線方面，開路先鋒江民單場4支安打，伊斯瑪哈撒嗯．達嗨也有猛打賞表現，林瑋晨貢獻2支安打，外加4分打點。

中信學院擊退稻江後，確定逃過降級命運，也讓他們在隊史第一年打公開一級順利保級成功。稻江學院則是在107年升上公開一級後，只待2年就要回到公開二級。

大同學院今天5比8不敵高雄大學，但還是在排名賽中位居冠軍，成功保級，避免中斷隊史從100學年度就在公開一級出賽的連續紀錄。

高雄大學107學年度在公開二級與中信學院分別以亞軍、冠軍之姿闖進公開一級，不過今年在預賽中只拿到1勝，排名分組墊底，雖然在排名賽中擊敗大同，還是難逃降級命運。