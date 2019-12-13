棒球／富邦U18明日之星賽 陳柏毓、林昱珉先發對決

陳柏毓(右)。 報系資料照 分享 facebook 集結國內青棒菁英的「富邦U-18明日之星大賽」，今年第2屆賽事將在12月22日開打，參賽42名好手不僅多有國手資歷，未來性也受看好，藍隊將推出北科附工的「龍之子」陳柏毓，對戰穀保家商左投林昱珉。

陳柏毓出身運動世家，父親是前味全龍選手陳炳男，母親林麗玲曾是女籃國手，陳柏毓也在投手丘上展現天賦，連續兩年入選中華隊，今年在U18世界盃靠好投助中華隊鎖住冠軍，球速可達150公里，很有機會在高中畢業後旅美發展。

去年陳柏毓就曾參與富邦U18明日之星大賽，並奪下最佳9人獎投手獎，今年將擔任藍隊先發，他提到：「去年的比賽印象深刻，因為隊友和對手都是全國頂尖的高中球員，聚集在一起打球很特別，可以學習每個人的優點。」

藍隊投手群中還包括穀保高二的潛力左投劉志宏、具備速球威力的曾宥叡，以及前中信鯨球員洪啟峰之子洪宸毅、鶯歌工商蔡鎮宇、身高190公分的三民高中王牌張弘稜、高苑工商邱駿威、以及高中才接受正規棒球訓練的彰化藝中投手沙子宸。

白隊先發投手林昱珉也是今年U18世界盃國手，替中華隊奪下2勝，「火球男」潘文輝也在白隊陣中，而同樣來自穀保的高一潛力股馮皓也首度入列，另外還有平鎮高中速球投手陳志杰、控球精準的鶯歌工商林旺熙、黑豹旗替平鎮奪冠的功臣吳秉恩、賴延峰等好手。