高雄活絡運動經濟 韓職一軍英雄隊到澄清湖球場春訓

南台灣最高規格的澄清湖棒球場，2020年將首次開放韓國職棒隊伍入場進行移地訓練，活絡高雄運動經濟。記者徐如宜／攝影 分享 facebook 南台灣最高規格的澄清湖棒球場，2020年將首次開放韓國職棒隊伍入場進行移地訓練。高雄市運動發展局長程紹同、韓國職棒KIWOOM英雄球團代表金致現及國慶運動行銷公司副董事長王玉美，今天共同簽署合作備忘錄，希望透過國外球團移地訓練，啟發台灣球員的技術觀，同時也帶動運動觀光，行銷高雄。

程紹同表示，高雄市冬天氣候溫暖且少雨，對於各界球團而言，是冬季體能期最佳的培訓基地，高雄市澄清湖棒球場是南台灣最具指標性的球場，擁有健全的軟硬體設備，也是國內職棒賽事重要的競賽場地。過去曾有國外的職棒隊伍如韓國職棒斗山熊、起亞虎，在冬季期間進駐高雄展開春訓，日本福岡大學田徑隊及一些日韓知名足球隊，都常以高雄市作為冬季移地訓練的基地。

金致現表示，KIWOOM英雄隊特別選定澄清湖球場作為球團春訓的基地，希望在這段移地訓練期間累積球團實力，在明年韓國職棒開賽後展現能量，並透過與台灣球隊的切磋，彼此成長。澄清湖球場不僅是訓練場，也是與球迷們互動的地方。

這次移訓也邀請到高雄長庚醫院的運動醫療團隊的加入，提供完善的運動醫療後勤，讓KIWOOM英雄隊球團在訓練時無後顧之憂，如果需要醫療方面的協助，長庚的運動醫療團隊，會及時地給予協助。

為感謝高雄市此次提供優質的培訓基地及醫療協助，韓國職棒KIWOOM英雄隊球團委託國慶運動行銷公司協助，提供練習用球給高雄市基層棒球學校中正國小、復興國小、橋頭國中、五福國中。