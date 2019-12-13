MLB／鈴木一朗參加研習 為獲學生棒球監督資格

鈴木一朗。 美聯社 分享 facebook

退役球星鈴木一朗今起參加為期三天的「學生野球資格回復研修」，有職棒資歷的球員，需經過此講習才能取得指導學生球隊的教練資格，未來有機會擔任高中或大學的賽場上，看到「一朗監督」的身影。

鈴木一朗在今年3月的引退記者會上再三強調，自己退休後絕對不會接任監督，但是專指職業球團，但對於指導小孩、高中或大學的學生棒球，卻抱持一定興趣，參加研習是第一步。

根據日本學生野球憲章規定，曾具職棒經歷的球員，需完全離開職業球團後，再參加該研習才能取得學生野球教學資格，但鈴木一朗仍具水手隊球團特助的身分，日本媒體推測，可能考量到鈴木一朗對日本棒球的貢獻，所以開出特例。

鈴木一朗在退休記者會上也提到這個問題，日本業餘棒球與職棒有一道鴻溝，即使自己的小孩就讀高中，但如果是職棒球員就不能指導，這個規定令他感到困惑。

長嶋一茂在朝日晨間節目提及鈴木一朗朝向學生棒球發展一事，認為這樣的想法十分了不起，雖然職棒與學生棒球之間關係不佳，但如果要縮短彼此的差異，成功搭起橋樑，鈴木一朗是有可能辦到的人選。