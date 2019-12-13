中職／富邦悍將再投震撼彈 最強洋投索沙歸隊

富邦悍將找回最強洋投索沙。 報系資料照 分享 facebook

富邦悍將隊今天宣布與多明尼加籍投手索沙（Henry Sosa）完成簽約，最強洋投再度回歸，再度披上44號球衣，將於明年初報到參加春訓，而且在2020年待好待滿一整個球季。

索沙透過富邦悍將隊表示：「相當開心能夠回來台灣，期待能快點穿上富邦悍將44號球衣與熟悉的隊友們一起為冠軍打拚，也和支持我的球迷朋友們相見。」

索沙今年球季加入富邦悍將隊，先發12場，拿下8勝2敗，防禦率1.56的宰制級成績，被上壘率更低到僅有0.81，86.2局投球僅被敲出60支安打，送出85次三振、10次四壞球，一度位居防禦率、勝投、奪三振三冠王。

索沙有多難纏？彭政閔曾表示，中職歷年來的洋投裡，索沙是水準以上的投手，球速快、變化球夠準，控球又好，而且會用腦筋投球；搭檔過的捕手林宥穎則透露，索沙光直球球路就有二縫線、四縫線和上飄球，指叉球掉的軌跡也有好幾種，「第一次接到這種水準投手的球路。」

不過在韓職招手之下，索沙投不到半個球季，在6月3日以35萬美元簽約金（約新台幣1100萬元）及17萬美元年薪（約534萬台幣）轉戰SK飛龍隊，在韓職16場先發，拿下9勝3敗，防禦率3.82，但未獲續留，如今重新回到中職懷抱。

領隊蔡承儒表示：「自索沙離隊後，富邦悍將依然關注他在韓職的表現，並持續保持聯絡。而他今年優異的投球成績與活潑樂於分享的個性，則是我們選擇與他再度簽下合約的重要依據。我們期待他明年能夠再次展現好身手，為所有支持悍將的球迷們投出精采好球。」

富邦悍將隊今年季後動作頻頻，先以高薪網羅中職最多勝教頭洪一中，重組教練團，再成功簽回索沙，確保外籍投手戰力，一切都朝著「總冠軍」進行補強，領隊蔡承儒日前受訪時表示，過去三年都差一口氣 ，希望接下來能夠達到我們最終的目標。