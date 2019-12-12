爆米花／對決王宗豪奪勝 林宇祥：誰先下去就先輸了

台北興富發與台電拚爆米花聯盟龍頭，兩隊「國手級」先發硬碰硬，興富發林宇祥繳出6.1局失3分的優質先發，率隊以5：3奪勝保住首位；台電王宗豪在今年爆米花首度先發則是僅投1.2局失4分（3分自責分）吞敗投。

兩隊今晚拚首位，去年雅加達亞運中華隊隊友互別苗頭，林宇祥也坦言有被激起鬥志，「兩隊王牌上來丟，誰先下去誰就先輸了。」最終由林宇祥撐到第7局，搶下這一勝，比賽的高張力也讓他笑說：「打得像冠軍賽。」

林宇祥指出，自己今天的狀況還不錯，「對到台電知道大概該怎麼配球，抓他們的弱點。」而今天賽前請隊友喝珍奶，也獲得充足的火力支援，興富發打線在2局下揮出5支安打、掃回4分，提前把王宗豪打退場。

爆米花賽事本周回到北部進行，台北市副市長蔡炳坤今天親臨現場，還邀請台北市幾支少棒隊伍到場觀賽，替主場球隊興富發助陣，讓業餘賽事出現難得的場邊加油聲，也讓林宇祥在投手丘上更有動力。

「今天場邊有很多加油聲，他們很熱情，自己也不想讓小朋友失望，所以一定要更努力。」因此林宇祥儘管在第3局就被強襲球擊中右腳，仍繼續留在投手丘完成任務，他說：「被打到當下有想下來，但聽到他們的加油聲，就想說咬住，能丟多少算多少。」