爆米花／林宇祥技壓王宗豪 興富發勝台電獨居第一

賽前戰績並列第一的台北興富發、台灣電力，今天在爆米花棒球聯盟正面交鋒，上演亞運國手大對決戲碼，興富發林宇祥繳出6.1局的優質先發，技壓投不滿2局就失4分的左投王宗豪，率領球隊以5：3勝出，戰績9勝2敗獨居領先。

林宇祥前6局僅被敲出3支安打，沒有失分，興富發打線則在2局下就從王宗豪手中揮出4支安打，打下4：0領先，讓王宗豪只投1.2局失4分（3分自責分）被打退場。

林宇祥投到7局上被連敲3支安打退場，台電單局追回3分，讓比數形成1分差，但興富發牛棚守住局面，打線則在8局下靠台電失誤和適時安打追加1分保險分。

台電在9局下又有攻勢，陳瑞慕揮出安打後，跑者藉由暴投攻占得點圈，下一棒戴如量再補上安打，壘上跑者謝榮展欲搶攻本壘，但被興富發中外野手吳界煌長傳阻殺在本壘之前，最終興富發守住2分領先，收下重要一勝。

兩支並列龍頭的隊伍對決，尤其碰上台電「全國手」的先發陣容，興富發總教練呂明賜指出：「今天他們表現不錯，但我們表現更好。」他提到，除了林宇祥投球內容精采，吳界煌在第9局傳本壘阻殺、捕手蔡瑋泰擋球擋得非常好，「這兩個的搭配把那一分擋下來，也是關鍵。」

興富發在今年爆米花打得順，呂明賜透露，賽事開打前，球隊集訓的訓練量很大，還赴南部移地訓練，打了10場熱身賽，並與中職二軍打了4場比賽，「效果不錯，球隊整體順暢度都不錯。」