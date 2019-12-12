爆米花／加入合庫1年正式亮相 夏忞：很好的挑戰

業餘強權合庫今年在爆米花挑戰3連霸，陣中幾名年輕好手獲得不少出賽機會，其中24歲投手夏忞來合庫1年，直到這次爆米花聯盟才正式亮相，後援出賽7場拿2勝。

夏忞過去在就讀三民高中時期，與呂彥青扛起球隊主力先發，畢業後進入國立體大，在升大二的暑假赴美參與美國大學夏季聯盟賽事，因一整年頻繁出賽，回到球隊後身體疲勞，大二以調整狀況為主，較少在正式比賽登板。

因國體與崇越隼鷹隊（現改名安永鮮物）的建教合作，夏忞在大四赴崇越實習，但因隊上資深投手多，自己狀況也未調整到最佳，沒有太多出賽機會，畢業、退伍後，去年加入合庫，初期也僅隨隊訓練、調整狀況。

今年爆米花是夏忞加入合庫後首次參與正式賽事，至今後援出賽7場，合計投6.2局失2分（1分自責分），還拿下2勝，他笑說：「算是運氣好。」他也感謝教練團給的機會。

加入傳統強隊合庫，夏忞指出：「來到這裡很好，因為大家都是學長，會幫我調整，不管是動作、訓練都會在旁邊幫我看，加上這邊大投手很多，想要上場競爭很激烈，是很好的挑戰。」

包括黃健隆、王政浩等資歷豐富的投手，都是夏忞請益的對象，他笑說：「他們經驗都很豐富，他們小時候打過的球都比我吃過的飯還多。」