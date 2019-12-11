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爆米花／黃義坤滿貫砲 安永鮮物8局打退台壽保

2019-12-11 18:50聯合報 記者葉姵妤／台北即時報導

安永鮮物今天在爆米花棒球聯盟對上台中台灣人壽隊，展現強大火力，全場揮出16支安打，包括黃義坤在3局下致勝滿貫砲，提前8局以12：2收下勝利，目前戰績7勝2敗排名第2。

此戰安永鮮物在首局靠姜建銘適時安打先馳得點，台壽保則在2局上靠陳敏賜三壘打和楊承駿高飛犧牲打將比數扳平。安永鮮物接著在第3局攻占滿壘，第5棒黃義坤轟出一發超前滿貫彈，一棒拉開比數，也替安永鮮物打開氣勢。

安永鮮物之後攻勢不斷，包括在5局下再進帳4分大局，將比數拉開10分差後提前結束比賽。總教練吳思賢肯定黃義坤為此戰「最大英雄」，另外姜建銘、涂佳鴻及潘宏翔都是單場3安「猛打賞」表現。

至於日籍投手高塩將樹先發7局，被敲出5支安打，送出6次三振，失2分，拿下勝投，今年在爆米花先發3場都奪勝，吳思賢指出，他與左投鄭智鴻兩人是球隊比較穩定的先發。

安永鮮物目前戰績7勝2敗，吳思賢認為，團隊狀況還算可以，「如果沒有那兩比賽PK（突破僵局）輸掉，不然打得更順。」

去年安永鮮物（當時名崇越隼鷹）在爆米花總冠軍賽以1勝3敗不敵合庫，無緣第2冠，今年捲土重來，吳思賢表示：「球隊陣容跟去年差不多，但投手人數有比較少，原本有2名外籍投手，但才剛來台灣、還沒比賽就受傷，所以投手比較吃緊。」

黃義坤（右）轟出滿貫全壘打，與隊友姜建銘（左）擊掌。記者葉姵妤／攝影
黃義坤（右）轟出滿貫全壘打，與隊友姜建銘（左）擊掌。記者葉姵妤／攝影
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黃義坤轟出滿貫全壘打。記者葉姵妤／攝影
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姜建銘楊承駿

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