中職／張建銘轉戰味全龍 進入談約最後階段

日前遭富邦悍將隊釋出的老將張建銘，有機會加入味全龍教練團。 聯合報系資料照 分享 facebook

張建銘到洲際棒球場探班，和味全龍隊總教練葉君璋交談許久。記者婁靖平／攝影 分享 facebook

日前遭富邦悍將隊釋出的老將張建銘，今天到台中洲際棒球場探望味全龍「好友」。若無意外，「火哥」將加入龍隊教練團。

富邦悍將隊在釋出張建銘之前，曾與他溝通，確認無續約意願，也沒有留在原隊轉任教練計畫，基於尊重選手個人生涯考量，予以釋出。

龍隊今晚在冬盟台中洲際棒球場出賽，張建銘首度到場和龍隊總教練葉君璋碰面，兩人在教練室交談許久，「火哥」說：「今天來看看好友，順便看看環境。」

基本上張建銘加入龍隊已不成問題，雙方已開始洽談，尚未正式碰面，球團朝教練身份方向與他談約，外野、打擊教練都是選項，最後仍要看葉總的需求。