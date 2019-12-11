中職／樂天17日開記者會 公布新隊名、新球衣

日商Rakuten樂天集團確定將在17日舉行記者會，正式對外亮相，公布新隊名與新球衣。 聯合報系資料照 分享 facebook

日商Rakuten樂天集團接手中職Lamigo桃猿隊，今天正式公布將在17日下午2點舉行記者會，除了將揭曉新隊名，也將由明星球員及啦啦隊穿上全新的主客場球衣、練習服現身。

Lamigo桃猿隊去年轉賣給樂天隊，新球團確定將在17日舉行記者會，正式對外亮相，包括樂天集團高層、樂天職棒隊經營團隊都會出席。

外界猜測許久的新隊名，將在當天記者會上公布，並將安排樂天職棒隊陣中的明星球員及啦啦隊現身，展示全新的主客場球衣及練習衣。

另外，Lamigo桃猿隊總教練洪一中確定不續留，改掌富邦悍將隊兵符，樂天隊新任總教練為何，也成為外界關注的焦點，17日記者會當天是否會一併宣布總教練人選也受矚目。