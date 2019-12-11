中職／樂天17日開記者會 公布新隊名、新球衣

相關新聞
中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首2019-12-11 07:00
中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰2019-12-11 07:00
日職／歐力士重大引援 正式簽陳偉殷前隊友瓊斯2019-12-11 12:08
中職／獅新聘外籍投手教練 曾和王建民共事2019-12-10 23:54
日職／12強拿投手3獎項 張奕一度擔心被開除2019-12-10 23:46
6搶1／棒協、中職爭辦賽事 辜仲諒八個字回應2019-12-10 20:05
少棒／蘇俊璋代言諸羅山盃 241隊參賽破紀錄2019-12-10 18:44
少棒／蘇俊璋代言諸羅山盃 談洪總離隊嚇一跳2019-12-10 18:29
少棒／諸羅山盃破紀錄241隊 黃敏惠盼嘉義有職棒隊2019-12-10 18:24
日職／年薪800萬日圓要忍耐 張奕：明年等著看2019-12-10 17:14
中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練2019-12-10 16:18
日職／受美式訓練衝擊 張奕明年想學江少慶2019-12-10 15:58
日職／投完12強賽回歐力士 隊友虧張奕別囂張2019-12-10 15:25
日職／12強變成大英雄 張奕一度擔心失業2019-12-10 14:51
棒球／全民力挺中華隊 中信「轟吧！臺灣」有口皆碑2019-12-10 14:28
日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號2019-12-10 13:40
日職／最強外援 歐力士有望簽下MLB名將瓊斯2019-12-10 08:18
日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點2019-12-10 07:00
棒球／中信「轟吧！台灣」 網路互動破千萬2019-12-10 00:24
中職／開季強碰6搶1 明年賽程難排2019-12-10 00:20
中職／樂天17日公布隊名 首任教頭大家都關心2019-12-10 00:08
大專聯賽／美和科大晉8強 台體近16年首度止步2019-12-09 22:36
大專聯賽／開南許峻暘、余謙聯手搶勝 8強出爐2019-12-09 22:36
冬盟／龍隊對韓職4戰全勝 黃柏豪躍居打擊王2019-12-09 21:48
棒球／富邦U18明日之星大賽 陳柏毓對決林昱珉2019-12-09 21:45
青棒／施宗佑1安打完封勝 美和扳倒高苑2019-12-09 19:12
青棒／黃保羅先發4局未失分 平鎮輕取興大附農2019-12-09 18:48
中職／猿隊連6季主場最旺 樂天延續人氣成重點2019-12-09 18:03
中職／職棒發展起起落落 第3千萬名觀眾快來了2019-12-09 17:28
日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應2019-12-09 07:00
中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？2019-12-09 07:00
日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多2019-12-05 07:00
中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗2019-12-04 07:00
日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙2019-12-03 07:00
中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同2019-12-02 07:00
日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷2019-12-02 07:00
中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間2019-11-29 07:00
中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實2019-11-27 07:00
日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝2019-11-26 07:00
熱門文章
日職／投完12強賽回歐力士 隊友虧張奕別囂張2019-12-10 15:25
NBA／羅斯談致勝一擊：天生就是要幹這事2019-12-10 17:10
NBA／公鹿豪取15連勝 字母哥：菜鳥年才贏15場2019-12-10 17:50
日職／年薪800萬日圓要忍耐 張奕：明年等著看2019-12-10 17:14
NBA／3人合得100分、2人大三元 熱火紀錄之夜2019-12-11 12:34
6搶1／棒協、中職爭辦賽事 辜仲諒八個字回應2019-12-10 20:05
NBA／「該被噓的不是我」 喬治回應話中有話2019-12-10 22:07
中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首2019-12-11 07:00
日職／12強變成大英雄 張奕一度擔心失業2019-12-10 14:51
中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰2019-12-11 07:00
從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA2019-12-11 07:00
MLB／9年3.24億美元破紀錄天價 柯爾獎落洋基2019-12-11 13:34
MLB／掰掰洋基 葛瑞格里歐斯轉費城合夥吉拉迪2019-12-11 07:58
NBA／雷霆施羅德當板凳暴徒 保羅：他是全明星2019-12-10 15:45
日職／受美式訓練衝擊 張奕明年想學江少慶2019-12-10 15:58
NBA／迎接雷納德 球評稱全加拿大都不會有噓聲2019-12-11 08:12
NBA／葛里芬讚羅斯：對他擁有整個宇宙的信心2019-12-10 23:43
NBA／老鷹卡特第1500場出賽 史上第5人2019-12-11 13:02
中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練2019-12-10 16:18
NBA／盼加盟家鄉球隊 傳勒夫想聯手拓荒者雙槍2019-12-11 10:09
NBA／安比德飆退約柯奇 76人奪主場13連勝2019-12-11 12:06
MLB／不只3豪門搶柯爾 波拉斯：還有2隊新買家2019-12-11 10:21
MLB／偷暗號害的？ 年度第一隊沒太空人野手2019-12-11 08:00
NBA／菜鳥首進外線 綠衫軍：先前都叫他西蒙斯2019-12-11 10:43
舉重／拋開勝負包袱 郭婞淳「越級」戰64公斤級2019-12-10 16:09
日職／12強拿投手3獎項 張奕一度擔心被開除2019-12-10 23:46
NBA／太陽賞灰狼5連敗 布克：第三節火力釋放2019-12-10 16:04
NBA／葛拉罕扮第四節先生 率黃蜂戲耍巫師2019-12-11 11:37
MLB／小史破紀錄約續留 波拉斯：他倍受國民尊重2019-12-10 23:52
NBA／推特年度熱議排行 湖人、詹姆斯領先全聯盟2019-12-11 08:49
UBA／鍾凱聖單節飆19分 明道嚇出政大冷汗2019-12-10 22:23
MLB／太空人涉嫌偷暗號 吉拉迪：不意外2019-12-11 11:11
中職／獅新聘外籍投手教練 曾和王建民共事2019-12-10 23:54
羽球年終賽／台將對決打頭陣 王子維壓軸登場2019-12-10 23:57
日職／歐力士重大引援 正式簽陳偉殷前隊友瓊斯2019-12-11 12:08
留言