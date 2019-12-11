中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

自2012年底興農牛轉售給義大起，至今已見4次球團易主，相較於以往交接的順利，告別秀辦得最轟動的Lamigo，卻無法將球隊一個都不少的轉予日商樂天株式會社。原任總教練洪一中在執教15年後，於12月6日確定轉戰富邦悍將，讓即將公佈新隊名的樂天，暫時群龍無首。

Lamigo與樂天年初還在打交流賽，現已經成為同集團下的兩支球隊，不過兩位總教練都已經披掛他隊球衣了！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

洪一中從2004年起擔任La New熊隊投捕教練，在下半季即升任總教練，一路至2009年結束才卸任，2010年擔任二軍總教練。2011年球隊北遷，改名為Lamigo桃猿隊，他再度接任一軍總教練，直至今年。這15年他帶領球隊拿下7座總冠軍，除了2008年因擔任奧運中華棒球隊總教練曾缺席16場比賽外，他也只有2011年一日總教練活動及今年母喪請假，合計4場未督軍，幾乎快全勤出賽。

雖然這幾年Lamigo皆由洪一中執掌兵符，不過猿隊對於年輕教練養成頗有著墨，陣中不乏頗具經驗的教練，而且都有策略性的磨練。其中郭建霖、林振賢及蔡昱詳等都是在陣中超過10年的教練，吳俊良、曾豪駒等則是超過5年以上的教練，對於球隊、球員都有一定的熟悉度。

林振賢與郭建霖可說是Lamigo培養最久的備位總教練人選，2018年為了讓他們多點磨練，甚至進行職務互換。林振賢早期曾擔任外野及跑壘教練，從2009年開始擔任首席教練，直至2018年改任二軍總教練。另一方面，他從2017年起連兩年獲得聯盟聘用，擔任冬季聯盟中職聯隊總教練。林振賢多年的軍師經歷，到後來在二軍及冬盟掌兵符，是一名可以嘗試拔擢的人選。

在Lamigo告別賽中，林振賢擔任La New熊隊總教練，無論經歷及經驗都非常豐富，最能夠帶領球隊無縫接軌。 聯合報系資料照片 分享 facebook

郭建霖從La New熊隊成軍之時，就開始擔任二軍總教練，直到2007年轉任領隊一職。2010年他曾轉戰國訓隊擔任總教練，2011年再度回鍋二軍總教練，直到2018年與林振賢對換職務，轉任一軍首席教練，並在今年代掌兵符3場。他亦曾在2012年擔任冬季聯盟中職紅隊總教練，有帶兵的能力與經驗。

雖然林振賢及郭建霖在Lamigo頗受栽培，不過現在傳聞曾豪駒是最熱門的人選。他在2014年退役後擔任二軍打擊教練，同年10月曾短暫支援一軍，2015年季中與陳該發對調職務，升任一軍打擊教練。曾豪駒在球員期間就多次擔任正、副隊長，轉任教練後，無論專業表現或與球員互動，評價都不錯，是他成為最被看好人選的原因。

曾豪駒雖然沒有執教經驗，但他在專業上的表現，以及與球員互動方面都備受肯定，成為接棒的熱門人選。 聯合報系資料照片 分享 facebook

其實猿隊陣中還有另外一位教練曾任中職冬盟總教練，可見聯盟對於他們的教練養成頗為看好。2015年冬盟復辦的首年，現任投手教練吳俊良接任總教練，不過當時他的一句：「比賽就是要贏，不是讓你調整的」，在當時頗受爭議，後來也沒有其他執掌兵符的經驗。

要由原有的教練團拔擢人才，看起來選項並不少，如果樂天想要內升，那問題比較小。不過樂天執行長三木谷浩史並非墨守成規的人，他曾出書「打破成規，才是王道」，內容就在介紹如何創新。他在經營日本職棒東北樂天金鷲隊時，就很有不同的自我想法，極有可能插手球隊事務。今年金鷲隊季末就大幅度調整教練團，他們不無可能一開始就大動作更換猿隊教練，甚至聘用較熟悉的日籍教練。

目前不確定樂天執行長三木谷浩史是否會插手中職球隊事務，但以集團策略來看還也是有可能大動作改造球隊。 聯合報系資料照片 分享 facebook

一直以來多數中職球團都不太重視教練培養，只要一年戰績不佳，往往總教練就下台一鞠躬。Lamigo是鮮少有系統養成教練的球團，陣中教練無論經歷、經驗都比其他隊教練好許多。現在樂天雖然群龍無首，但不需要太擔心，無論林振賢、郭建霖或曾豪駒都是不錯的人選，只要樂天趕快確認好方向，馬上留住人才就不怕會出現陣痛期。