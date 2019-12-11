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中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00Dennis

富邦悍將挖角Lamigo桃猿教頭洪一中當新總教練，新聞一出，不僅是震撼整個職棒圈，更是令才剛易手樂天的桃猿隊陷入群龍無首的窘境，特別是Lamigo領隊劉玠廷，身為最力挺洪總的伯樂級人物，為此還發表自責感言。

悍將高薪挖角洪一中教頭，成為史上首次冠軍教頭隔年就轉隊案例。 聯合報系資料照
悍將高薪挖角洪一中教頭，成為史上首次冠軍教頭隔年就轉隊案例。 聯合報系資料照
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富邦悍將在本季後進行教練團改組，其實在許多人的意料之中。因為自從富邦接手義大犀牛後，雖然延續當年義大時期的冠軍陣容與教練團，但一直無法在台灣大賽登場，甚至2017年球季還以聯盟墊底作收，成為中職史上第三支前季奪冠、下一季卻墊底的球隊。

富邦集團在職業運動所展現的企圖心，不管在SBL或是中職，都在國內企業中首屈一指，但是當悍將隊成績始終無起色時，就是做出改變的時候了，套一句業界的說法：「是時候有人必須出來扛責任」。

在以專業經理人掛帥的職業運動裡，除非球隊早已有重建打算，否則球隊戰績不佳的結果，不是總教練被送上斷頭台，要不就是球隊總經理捲舖蓋走人。但是在富邦球團，由於球團領隊就是老闆，因此能夠撤換的就只剩總教練。成軍三年至今，悍將雖然陣容看似兵強馬壯，可是依然與總冠軍賽無緣，撤換總教練是必然的，如今新官上任的洪一中已是富邦悍將成軍以來第三任主帥。

悍將總經理就是老闆蔡承儒，要找人為球隊戰績負責，陳連宏自然首當其衝。 聯合報系資...
悍將總經理就是老闆蔡承儒，要找人為球隊戰績負責，陳連宏自然首當其衝。 聯合報系資料照
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根據媒體報導，洪一中總教練主要是因為樂天球團不願提出複數年合約，所以才萌生去意，再加上悍將早在兩年前就已和他接觸過，因此當富邦獻上複數年合約後，雙方幾乎是一拍即合。使得悍將成為中職史上第一個挖角衛冕冠軍總教練成功的球隊。

洪一中總教練來到富邦悍將後，與球員的磨合期應該不會太久，因為陣中大多數主力球員，都曾經在中華隊與洪總共事過，所以掌握各個球員的個性與特點，相信對於洪總來說不是太大問題。不過來到富邦後，洪總要如何面對一支全新且陌生的經營團隊，與適應其企業文化，或許才是洪總將面臨的最大難題。

悍將陣中有不少球員在中華隊被洪總帶過，要磨合應該不是太大問題。 圖／聯合報系資料...
悍將陣中有不少球員在中華隊被洪總帶過，要磨合應該不是太大問題。 圖／聯合報系資料照片
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事實上富邦與Lamigo球團最大的相似處，就是在於經營者直接主導球團運作。優點是能確保政策執行能夠不受阻撓貫徹，但是過分介入也很有機會成為球隊阻礙，過去在其他球團都發生過失敗案例。然而在經營者與教練團仍在適應互相彼此的同時，洪總要如何贏得經營者信任就是目前最需要解決的課題。

過去洪總在La New時期就曾經歷過這樣的磨合階段，直到球團戰績提升後，才得到經營者的充分授權與信任。來到Lamigo時期，劉領隊付予洪總的權力，已非昔日剛接掌La new初期所比擬。如今洪一中總教練轉戰至富邦後，蔡承儒領隊能否如法炮製給予洪總如Lamigo時期般的權力和地位，將會是攸關悍將中興的關鍵點。

洪總帶著7屆中職總冠軍、7度拿下年度最佳總教練與生涯累計884勝光環執教悍將，又...
洪總帶著7屆中職總冠軍、7度拿下年度最佳總教練與生涯累計884勝光環執教悍將，又是史上最高薪，打進台灣大賽只是低標，絕非簡單任務。 聯合報系資料照
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當然現今的洪一中總教練在職棒圈地位，已不是當初接掌La new時的菜鳥總教練了。包含7屆中職總冠軍、7度拿下年度最佳總教練與生涯累計884勝的加持，洪總在台灣球界的執教成就可說是無人能出其右，這也是為何富邦願意三顧茅廬、並送上一紙史上最高薪教練合約。而接下來的故事，就試驗著洪總與富邦球團之間要如何適應彼此，並達成一定程度的協議與默契，才能夠把球隊帶至另一個層次，畢竟想要打造一支冠軍隊伍，並不是換總教練就可以輕易達成的簡單任務。

富邦悍將洪一中Lamigo桃猿

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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