日職／年薪800萬日圓要忍耐 張奕：明年等著看

旅日投手張奕強調，今年成績「沒有好到那裡」，希望明年拚出好成績。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

旅日投手張奕今年在歐力士隊出賽八場（六場先發），戰績2勝4敗、防禦率5.93，已和球團簽定明年合約，年薪從420萬日圓增至800萬日圓（約合台幣225萬元），他說：「只能忍耐，明年等著看。」

張奕2日談完新約，加薪幅度超過90%，今天和國內媒體茶敘時，強調今年成績「沒有好到那裡」，球團以球季賽成績為準，自己也沒話說，希望明年拚出好成績，讓大家好好看他的表現。

儘管才25歲，張奕已經結婚，老婆是北海道人，去年也當了爸爸；他表示，有了家庭、小孩後責任更大，要讓他們吃好住好，想法改變很多，這些都是自己要承擔的事。

張奕今年初登一軍， 5月16日對羅德隊生涯初登板，回想這場在千葉球場進行的比賽，他說：「 到球場聽到球迷在叫，車門一打開，腦筋一片空白，站上投手丘時，感覺只有上半身，下半身沒了。」

張奕表示，當時緊張到身體已經麻掉、投不出球速，第二次到千葉球場投球就還好，第三次是世界12強賽對決南韓，第一局無人出局二、三壘有人，感覺會被得分，沒想到讓對方掛零。

他說：「對南韓之戰遇到亂流，但風向往本壘吹，感謝羅德球場幫助我。」

歐力士和張奕談約時，強調是用今年成績為準，世界12強賽不在協商範圍內；張奕表示，球團對他在12強賽的成績出乎意料，也期待他在明年投出好表現。