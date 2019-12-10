親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

花東人不再一票難求！台鐵花東17日起每天六班實名制

馬英九：反滲透法就像哈利波特中的「催狂魔」

運動筆記新手奶爸一年只拼一馬，用2200公里交換17分鐘！05:57:29全馬破PB 2019南方澳海鮮馬
健行筆記新手進階的雪主東下翠池【北得拉曼】耶穌光與山毛櫸的奇遇
NBA賽事懶人包 (12月10日)今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (12月10日)

諸羅山盃少棒／破紀錄241隊 黃敏惠盼嘉義有職棒隊

2019-12-10 18:24中央社 台北10日電

2019年第22屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於20日在嘉義市開打，此次總計...
2019年第22屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於20日在嘉義市開打，此次總計破紀錄241支球隊參賽；嘉義市長黃敏惠（右3）10日出席開賽記者會，再度喊話盼嘉義市能有職棒球隊。 中央社
分享

2019年諸羅山盃將於20日在嘉義市開打，此次總計破紀錄241支球隊參賽；嘉義市長黃敏惠說，嘉義算台灣棒球的原鄉，職棒要茁壯，少棒的根要顧好，再度喊話盼嘉義市能有職棒球隊。

2019年第22屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於20日至26日在嘉義市舉行，此次破紀錄241支球隊參賽，包括226支台灣球隊，15支國外球隊，國外球隊有11支日本隊伍、3支香港隊伍及1支韓國隊伍。

今天開賽記者會上，請到嘉義子弟中職桃猿隊投手蘇俊璋出席，蘇俊璋過去也打過諸羅山盃，他印象最深的是當時有3名香港球員在家中寄宿，透過寄宿關係，學習香港的語言和文化；除了比賽，蘇俊璋推薦自己喜歡的「嘉義味」，「我最喜歡吃嘉義的涼麵，因為會加美乃滋」。

嘉義市長黃敏惠表示，當年嘉農棒球隊就是在嘉義棒球場揮灑汗水、努力練習，最後打入日本甲子園，嘉義市立棒球場具有百年的歷史，也算台灣棒球的原鄉，此次前4名球隊，也都會獲贈別具意義的嘉義市立棒球場紅土。

嘉義市立棒球場預計明年2月動工改建，黃敏惠表示，球場依然是天然草皮，整建工程主要為球場電子計分板、座椅等硬體設備更新。

黃敏惠也再度喊話，「國內職棒想要成長茁壯，要把少棒的根顧好」，諸羅山盃是年度少棒重點賽事，她希望嘉義能有職棒隊；至於味全龍隊主場的選擇，黃敏惠僅表示：「尊重」。

棒球諸羅山盃蘇俊璋

相關新聞

日職／年薪800萬日圓要忍耐 張奕：明年等著看

2019-12-10 17:14

日職／12強變成大英雄 張奕一度擔心失業

2019-12-10 14:51

日職／投完12強賽回歐力士 隊友虧張奕別囂張

2019-12-10 15:25

日職／受美式訓練衝擊 張奕明年想學江少慶

2019-12-10 15:58

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

2019-12-10 13:40

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練

2019-12-10 16:18

少棒／蘇俊璋代言諸羅山盃 241隊參賽破紀錄

2019-12-10 18:44

諸羅山盃少棒／蘇俊璋當代言人 談洪總離隊嚇一跳

2019-12-10 18:29

棒球／全民力挺中華隊 中信「轟吧！臺灣」有口皆碑

2019-12-10 14:28

日職／最強外援 歐力士有望簽下MLB名將瓊斯

2019-12-10 08:18

棒球／中信「轟吧！台灣」 網路互動破千萬

2019-12-10 00:24

中職／開季強碰6搶1 明年賽程難排

2019-12-10 00:20

中職／樂天17日公布隊名 首任教頭大家都關心

2019-12-10 00:08

大專聯賽／美和科大晉8強 台體近16年首度止步

2019-12-09 22:36

大專聯賽／開南許峻暘、余謙聯手搶勝 8強出爐

2019-12-09 22:36

冬盟／龍隊對韓職4戰全勝 黃柏豪躍居打擊王

2019-12-09 21:48

棒球／富邦U18明日之星大賽 陳柏毓對決林昱珉

2019-12-09 21:45

青棒／施宗佑1安打完封勝 美和扳倒高苑

2019-12-09 19:12

青棒／黃保羅先發4局未失分 平鎮輕取興大附農

2019-12-09 18:48

中職／猿隊連6季主場最旺 樂天延續人氣成重點

2019-12-09 18:03

棒球／華興、美和OB賽 郭源治、趙士強將先發

2019-12-09 17:38

中職／職棒發展起起落落 第3千萬名觀眾快來了

2019-12-09 17:28

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00

威力盃／擊敗高雄 桃園抱回第4冠

2019-12-09 00:28

威力盃／宋書桓當隊長 先發用力投首獲MVP

2019-12-09 00:26

棒球／陳偉殷現身教球 基隆大小球員驚喜

2019-12-09 00:13

6搶1／賽程公布 中華隊首戰確定打澳洲

2019-12-08 19:22

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

2019-12-02 07:00

日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00

中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

2019-11-29 07:00

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00

中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00

日職／陳偉殷還在陣中時 中日龍曾強到極點

2019-11-25 07:00
看更多

熱門文章

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

NBA／加盟CBA僅一個月 法瑞德傳遭球隊釋出

2019-12-10 14:08

NBA／羅斯末節獨拿17分 致勝跳投賞鵜鶘9連敗

2019-12-10 12:24

俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53

NBA／大號三分球絕殺 國王畢耶利察射穿火箭

2019-12-10 12:02

MLB／天才小史續留國民 7年2.45億美元破紀錄

2019-12-10 08:00

NBA／保羅遭火箭隊交易 安東尼：曾叫他要小心

2019-12-09 18:11

MLB／史特拉斯堡獲國民大約 為柯爾設下起標價

2019-12-10 10:11

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

NBA／喬治噓聲中退溜馬 暴龍將表揚雷納德

2019-12-10 11:03

NBA／有足夠時間克服錯誤 聯盟否決火箭爭重賽

2019-12-10 08:57

日職／投完12強賽回歐力士 隊友虧張奕別囂張

2019-12-10 15:25

NBA／海瓦德傷癒復出 塞爾蒂克輕鬆奪4連勝

2019-12-10 11:27

NBA／喬治遭狂噓 瑞佛斯沒料到溜馬迷仍有恨意

2019-12-10 11:27

爆米花／張文宗脫衣抗議 恐面臨禁賽處分

2019-12-09 21:46

日職／最強外援 歐力士有望簽下MLB名將瓊斯

2019-12-10 08:18

NBA／安戴托昆波準大三元 公鹿笑納15連勝

2019-12-10 13:07

NBA／AD第4度奪50分 詹姆斯：球給他就對了

2019-12-09 23:55

羽球／戴資穎連3年無緣獎項 與台灣6帥「同框」

2019-12-09 21:42

日職／12強變成大英雄 張奕一度擔心失業

2019-12-10 14:51

MLB／大谷練投被誇 新教頭麥登考慮先發兼打者

2019-12-10 11:03

NBA／雷霆施羅德當板凳暴徒 保羅：他是全明星

2019-12-10 15:45

NBA／再登交易檯面 傳勒夫渴望加盟爭冠強隊

2019-12-10 10:12

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

2019-12-10 13:40

羽球／年終賽開打 小戴首戰奧原

2019-12-09 23:59

日職／年薪800萬日圓要忍耐 張奕：明年等著看

2019-12-10 17:14

MLB／市場好熱 邦賈納也瞄準破億美元合約

2019-12-10 10:33

日職／受美式訓練衝擊 張奕明年想學江少慶

2019-12-10 15:58

冬盟／龍隊對韓職4戰全勝 黃柏豪躍居打擊王

2019-12-09 21:48

中職／樂天17日公布隊名 首任教頭大家都關心

2019-12-10 00:08

NBA／羅斯談致勝一擊 羅斯：天生就是要幹這事

2019-12-10 17:10

SBL／博斯轉播喊卡 改由Eleven Sports接手

2019-12-10 12:44

中職／開季強碰6搶1 明年賽程難排

2019-12-10 00:20

棒球／中信「轟吧！台灣」 網路互動破千萬

2019-12-10 00:24

中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練

2019-12-10 16:18

NBA／公鹿豪取15連勝 字母哥：菜鳥年才贏15場

2019-12-10 17:50

青棒／施宗佑1安打完封勝 美和扳倒高苑

2019-12-09 19:12

NBA／太陽賞灰狼5連敗 布克：第三節火力釋放

2019-12-10 16:04

奧運／禁藥疑雲 俄羅斯無緣東奧、世足

2019-12-10 00:01

舉重／拋開勝負包袱 郭婞淳「越級」戰64公斤級

2019-12-10 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top